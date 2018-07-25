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«Заварка»

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25 июля 2018, 11:30

Подведены итоги первой рабочей недели Арктического субботника.


По итогам первой недели добровольческого экологического проекта «Арктический субботник», который стартовал в городском поселении Диксон 16 июля текущего года, силами волонтеров уже разобрано порядка 300 погонных метров деревянного короба водопровода, выведенного из эксплуатации. Сожжено три самосвала легкого деревянного строительного мусора.
Кроме того, при помощи таймырских спасателей распилено 360 погонных метров труб диаметром 300 и 120 мм. На набережной поднято из воды и распилено 10 кубов бревен, которые в дальнейшем были розданы населению. С помощью специальной техники снесено два деревянных двухэтажных дома, признанных аварийными, сейчас ведется работа по подготовке к вывозу деревянных конструкций для их утилизации на специальной площадке.
В рамках Арктического субботника волонтеры очищают территорию у подножья обелиска защитникам Диксона – морякам-североморцам и бойцам народного ополчения от различного мусора, разбирают заброшенные инженерные сооружения, некапитальные строения, трубы и большие конструкции распиливаются. Помогают им в этом спасатели управления по делам ГО и ЧС администрации муниципального района, которые, в том числе, пристально следят за безопасностью студентов, сообщили в отделе по связям с общественностью МКУ «Центр по обеспечению деятельности администрации Таймырского муниципального района и органов администрации Таймырского муниципального района».

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    Список новостей

 25 июля 2018 
19:47   Сегодня в Норильске подвели итоги приемки территорий управляющих компаний. 19:01   После долгой разлуки в Норильск приехала супруга норильского поэта Эдуарда Нонина – Людмила Нонина.
18:49   Норильские коммунальники ведут в этом году промывку теплоносителей в жилых домах с использованием нового оборудования. 18:38   Юлия Михайлюк, 77-летняя путешественница-велосипедистка из Твери, прибыла в Норильск.
18:04   Полтысячи мест для авиапассажиров распределила рабочая группа по обеспечению взаимодействия с гражданами. 16:28   Прокуратура Норильска проводит проверку по факту обнаружения ртути в почтовом отделении.
16:23   Металлургам «Надежды» ЗФ «Норникеля» продемонстрировали средства индивидуальной защиты нового поколения. 16:21   На «Надежде» для работников предприятия открылся новый салон спецодежды.
12:24   Чтобы помочь гражданам разобраться в налоговых уведомлениях, Федеральная налоговая служба России создала промостраницу. 12:13   Жители отдаленных поселков Таймыра хотят поучаствовать в благотворительной программе «Мир новых возможностей» компании «Норникель».
11:30   Подведены итоги первой рабочей недели Арктического субботника. 11:25   Главный тренер МФК «Норильский никель» рассказал о ходе подготовки команды к старту сезона.

 24 июля 2018 
19:52   Стал известен календарь игр чемпионата России. «Норникель» в первом туре сыграет с дебютантом Суперлиги. 18:47   Календарь праздников. Минтруд составил график праздничных дней на 2019 год.
17:17   И разнесется звон колоколов. 28 июля православные отметят 1030-летие со времени принятия христианства на Руси. 17:15   В Норильском роддоме отслужили водосвятный молебен в праздник святой равноапостольной княгини Ольги.
17:03   Норильский суд не нашел в действиях норильского отделения Почты России нарушения законодательства. 16:59   В Норильске приступили к демонтажу аварийного здания по Талнахской, 59, к. 1. Завершить снос здания планируется к 20 сентября.
16:11   Норильчане могут помочь жителям Забайкалья. Регион переживает натиск стихии. 15:32   К городскому номеру телефона экстренной психологической помощи 43-70-77 добавился также мобильный номер - 8-913-495-97-64.
12:15   С днем рождения, Ноний! Норильчан ждет "День полярного жирафа". 11:51   Кто виноват в разливе ртути в почтовом отделении Норильска?
10:47   Общественники проверили работу дежурных частей полиции Норильска. 10:35   «Осторожно: медведь!» - предупреждают жителей Норильска полицейские.
10:19   Россиян избавят от назойливых звонков коллекторов. 10:14   С завтрашнего дня в Норильске возможны перебои с интернетом.

 23 июля 2018 
18:37   Таймырцы приняли участие в Международном этнофестивале «Ридду Ридду» в Норвегии. 18:32   Епископ Норильский и Туруханский Агафангел с 21 по 27 июля посетит православные приходы Таймыра.
17:55   В пробе воды из Енисея обнаружено высокое содержание ионов меди. 17:22   В Норильске центральное отделение Почты России и пункт выдачи заказов на Ленинском, 35, закрыли по решению суда. Причина - посылка с ртутью.
16:46   Здание первого норильского приюта для бездомных животных украсит граффити. 16:06   Более 400 норильчан протестировались на ВИЧ-инфекцию в рамках Всероссийской акции «Россия, тестируйся!».
15:59   Авиакомпания NordStar расширяет программу дополнительных рейсов из Норильска в Сургут. 15:53   Благотворительный фестиваль «Заварка» объединил порядка четырех тысяч жителей Большоно Норильска, чтобы помочь четырехлетнему Максиму Пономареву и шестилетней Милене Балобановой.
15:18   Норильские госавтоинспекторы провели акцию «Пристегнись!». 14:44   От Талнаха до Кайеркана. В Большом Норильске прошло традиционное авторалли.
14:09   Норильчан просят быть осторожнее: в окрестностях Талнаха неоднократно видели медведей. 13:04   Соревнования по технике водного туризма «Гладкая вода» прошли на выходных в Норильске на озере Долгом.
12:02   С сегодняшнего дня в Норильске начали снос аварийного дома на Талнахской, 59. В связи с этим движение транспорта скорректировано. 11:38   МФК «Норильский никель» арендовал екатеринбуржца Герасимова.

 20 июля 2018 
18:01   Почти полмиллиона молоди осетра выпустили в Енисей. Проект восполнения биоресурсов реализует компания "Норникель". 17:04   Законопроект о повышении пенсионного возраста прошёл I чтение.
16:32   В Норильске отремонтируют Центр безопасности дорожного движения. 15:34   «Норникель» стремится быть более «зеленым». Компания выпустила ежегодный отчет об устойчивом развитии за 2017 год.
10:32   Волонтёры Арктического субботника приступили к уборке Диксона. 10:21   Реализацию проекта «Енисейская Сибирь» обсудили в постоянном представительстве Красноярского края при правительстве Российской Федерации в Москве.

 19 июля 2018 
19:06   Недостроенные три дома на ул. 50 лет Октября снесут. Фундаменты находятся в отличном состоянии, а вот железобетонные конструкции пришли в полную негодность. 18:49   В понедельник в Норильске начнется снос аварийного дома на Талнахской, 59. Движение транспорта по нечетной стороне улицы через перекресток Талнахская-Ленинградская будет прекращено.
18:33   До конца лета на базе Урванцева должен быть убран весь мусор. 18:18   Маткапитал за полмесяца.




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