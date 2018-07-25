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25 июля 2018, 11:30



Подведены итоги первой рабочей недели Арктического субботника.

Кроме того, при помощи таймырских спасателей распилено 360 погонных метров труб диаметром 300 и 120 мм. На набережной поднято из воды и распилено 10 кубов бревен, которые в дальнейшем были розданы населению. С помощью специальной техники снесено два деревянных двухэтажных дома, признанных аварийными, сейчас ведется работа по подготовке к вывозу деревянных конструкций для их утилизации на специальной площадке. В рамках Арктического субботника волонтеры очищают территорию у подножья обелиска защитникам Диксона – морякам-североморцам и бойцам народного ополчения от различного мусора, разбирают заброшенные инженерные сооружения, некапитальные строения, трубы и большие конструкции распиливаются. Помогают им в этом спасатели управления по делам ГО и ЧС администрации муниципального района, которые, в том числе, пристально следят за безопасностью студентов, сообщили в отделе по связям с общественностью МКУ «Центр по обеспечению деятельности администрации Таймырского муниципального района и органов администрации Таймырского муниципального района».

Просмотров:180 По итогам первой недели добровольческого экологического проекта «Арктический субботник», который стартовал в городском поселении Диксон 16 июля текущего года, силами волонтеров уже разобрано порядка 300 погонных метров деревянного короба водопровода, выведенного из эксплуатации. Сожжено три самосвала легкого деревянного строительного мусора.Кроме того, при помощи таймырских спасателей распилено 360 погонных метров труб диаметром 300 и 120 мм. На набережной поднято из воды и распилено 10 кубов бревен, которые в дальнейшем были розданы населению. С помощью специальной техники снесено два деревянных двухэтажных дома, признанных аварийными, сейчас ведется работа по подготовке к вывозу деревянных конструкций для их утилизации на специальной площадке.В рамках Арктического субботника волонтеры очищают территорию у подножья обелиска защитникам Диксона – морякам-североморцам и бойцам народного ополчения от различного мусора, разбирают заброшенные инженерные сооружения, некапитальные строения, трубы и большие конструкции распиливаются. Помогают им в этом спасатели управления по делам ГО и ЧС администрации муниципального района, которые, в том числе, пристально следят за безопасностью студентов, сообщили в отделе по связям с общественностью МКУ «Центр по обеспечению деятельности администрации Таймырского муниципального района и органов администрации Таймырского муниципального района».