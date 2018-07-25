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«Заварка»

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25 июля 2018, 12:13

Жители отдаленных поселков Таймыра хотят поучаствовать в благотворительной программе «Мир новых возможностей» компании «Норникель».


Глава Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Сергей Ткаченко с рабочей поездкой посетил поселки Хантайское Озеро, Усть-Авам и Волочанка МО город Дудинка, а также поселки сельского поселения Караул, Байкаловск и Воронцово, сообщает пресс-служба Таймырского муниципального района.
Во всех населенных пунктах глава района осмотрел объекты социальной сферы, включая строительство новой школы в поселке Усть-Авам, проверил состояние жилищного фонда и пообщался с земляками.
Так, в самых отдаленных поселках Караул, Байкаловск и Воронцово их жителями были обозначены такие проблемы, как ветхость зданий и перебои с водоснабжением. Также северяне отметили нехватку стоматолога в поселке Байкаловск, отсутствие фельдшера в летний период и высокие цены на лекарства в местной аптеке. Кроме того, сразу несколько сельчан попросили помощи в составлении заявок для участия в благотворительной программе компании «Норникель» «Мир новых возможностей».
Выслушав обращения, Сергей Ткаченко помог решить некоторые вопросы на месте, часть проблем взял под свой личный контроль.

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12:15   С днем рождения, Ноний! Норильчан ждет "День полярного жирафа". 11:51   Кто виноват в разливе ртути в почтовом отделении Норильска?
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14:09   Норильчан просят быть осторожнее: в окрестностях Талнаха неоднократно видели медведей. 13:04   Соревнования по технике водного туризма «Гладкая вода» прошли на выходных в Норильске на озере Долгом.
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