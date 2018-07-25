Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

25 июля 2018, 12:13



Жители отдаленных поселков Таймыра хотят поучаствовать в благотворительной программе «Мир новых возможностей» компании «Норникель».

Во всех населенных пунктах глава района осмотрел объекты социальной сферы, включая строительство новой школы в поселке Усть-Авам, проверил состояние жилищного фонда и пообщался с земляками. Так, в самых отдаленных поселках Караул, Байкаловск и Воронцово их жителями были обозначены такие проблемы, как ветхость зданий и перебои с водоснабжением. Также северяне отметили нехватку стоматолога в поселке Байкаловск, отсутствие фельдшера в летний период и высокие цены на лекарства в местной аптеке. Кроме того, сразу несколько сельчан попросили помощи в составлении заявок для участия в благотворительной программе компании «Норникель» «Мир новых возможностей». Выслушав обращения, Сергей Ткаченко помог решить некоторые вопросы на месте, часть проблем взял под свой личный контроль.

Просмотров:178 Глава Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Сергей Ткаченко с рабочей поездкой посетил поселки Хантайское Озеро, Усть-Авам и Волочанка МО город Дудинка, а также поселки сельского поселения Караул, Байкаловск и Воронцово, сообщает пресс-служба Таймырского муниципального района.Во всех населенных пунктах глава района осмотрел объекты социальной сферы, включая строительство новой школы в поселке Усть-Авам, проверил состояние жилищного фонда и пообщался с земляками.Так, в самых отдаленных поселках Караул, Байкаловск и Воронцово их жителями были обозначены такие проблемы, как ветхость зданий и перебои с водоснабжением. Также северяне отметили нехватку стоматолога в поселке Байкаловск, отсутствие фельдшера в летний период и высокие цены на лекарства в местной аптеке. Кроме того, сразу несколько сельчан попросили помощи в составлении заявок для участия в благотворительной программе компании «Норникель» «Мир новых возможностей».Выслушав обращения, Сергей Ткаченко помог решить некоторые вопросы на месте, часть проблем взял под свой личный контроль.