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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
19:47 Сегодня в Норильске подвели итоги приемки территорий управляющих компаний.
19:01 После долгой разлуки в Норильск приехала супруга норильского поэта Эдуарда Нонина – Людмила Нонина.
18:49 Норильские коммунальники ведут в этом году промывку теплоносителей в жилых домах с использованием нового оборудования.
18:38 Юлия Михайлюк, 77-летняя путешественница-велосипедистка из Твери, прибыла в Норильск.
18:04 Полтысячи мест для авиапассажиров распределила рабочая группа по обеспечению взаимодействия с гражданами.
16:28 Прокуратура Норильска проводит проверку по факту обнаружения ртути в почтовом отделении.
16:23 Металлургам «Надежды» ЗФ «Норникеля» продемонстрировали средства индивидуальной защиты нового поколения.
16:21 На «Надежде» для работников предприятия открылся новый салон спецодежды.
12:24 Чтобы помочь гражданам разобраться в налоговых уведомлениях, Федеральная налоговая служба России создала промостраницу.
12:13 Жители отдаленных поселков Таймыра хотят поучаствовать в благотворительной программе «Мир новых возможностей» компании «Норникель».
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