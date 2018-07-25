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25 июля 2018, 12:24



Чтобы помочь гражданам разобраться в налоговых уведомлениях, Федеральная налоговая служба России создала промостраницу.

В этом году форма сводного налогового уведомления претерпела некоторые изменения, и для того, чтобы самостоятельно разобраться в полученном уведомлении, на сайте ФНС России появилась новая промостраница «Налоговое уведомление 2018» Страница разъясняет содержание разделов налоговых уведомлений, а также содержит ответы по типовым жизненным ситуациям, связанным с полученными документами. В отдельном разделе промостраницы размещена информация, касающаяся изменений в налоговом законодательстве, которые будут учтены при исчислении имущественных налогов физическим лицам в 2018 году. Здесь же граждане могут ознакомиться с видеороликами, которые доступно разъяснят порядок применения налогового вычета по земельному налогу, ознакомят с сервисом «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». С помощью данной страницы можно обратиться в налоговые органы за разъяснениями по всем вопросам, касающимся налоговых уведомлений.

Просмотров:226 Всероссийская кампания по массовому расчету имущественных налогов физических лиц за 2017 год и проведению перерасчетов за 2015-2016 годы стартовала с 1 июня 2018 года. В течение ближайших трех месяцев налоговые уведомления будут направлены гражданам по почте или размещены в «Личном кабинете налогоплательщика» онлайн. Их получат владельцы налогооблагаемого имущества: земельных участков, объектов капитального строительства и транспортных средств.В этом году форма сводного налогового уведомления претерпела некоторые изменения, и для того, чтобы самостоятельно разобраться в полученном уведомлении, на сайте ФНС России появилась новая промостраница «Налоговое уведомление 2018» https://snu.nalog.ru/ Страница разъясняет содержание разделов налоговых уведомлений, а также содержит ответы по типовым жизненным ситуациям, связанным с полученными документами.В отдельном разделе промостраницы размещена информация, касающаяся изменений в налоговом законодательстве, которые будут учтены при исчислении имущественных налогов физическим лицам в 2018 году.Здесь же граждане могут ознакомиться с видеороликами, которые доступно разъяснят порядок применения налогового вычета по земельному налогу, ознакомят с сервисом «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».С помощью данной страницы можно обратиться в налоговые органы за разъяснениями по всем вопросам, касающимся налоговых уведомлений.