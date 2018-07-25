Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

25 июля 2018, 16:21



На «Надежде» для работников предприятия открылся новый салон спецодежды.

Сегодня в ЦБК «Надежды» в отремонтированном помещении открылся новый салон спецодежды. Он обеспечивает спецодеждой весь персонал НМЗ, а это порядка двух тысяч человек. Как рассказал директор завода Владислав Любезных, новое помещение втрое больше старого по площади - 348 квадратных метров против 108. Проходимость - до ста посетителей в сутки, а две примерочных увеличивают возможность примерить спецодежду. Как уверяют сотрудники салона, они смогут обеспечить всем необходимым рабочих любых габаритов и роста - от 35 до 49 размера обуви и от 40 до 76 размера одежды. Для справки: в 2017 году ЗФ «Норникеля» затраты на спецодежду и средства индивидуальной защиты работников составили выше 1 млрд 40 млн рублей. Таким образом, средние затраты на одного работника (всего около 22 тысяч) составили почти 47 тысяч рублей.

Просмотров:170 Каждому сотруднику «Норникеля», особенно представителям рабочих профессий, выдается довольно внушительный гардероб: одежда и обувь на зиму и на лето - от нательного белья до пуховых костюмов. В 2014 году вступили в силу новые отраслевые нормы, которые увеличили перечень выдаваемой спецодежды. Соответственно персонал стал чаще получать новую спецовку, на помещения для ее выдачи повысилась нагрузка, возле них росли очереди. Полтора года назад рабочие НМЗ озвучили эту проблему перед своим руководством. На «Надежде» она усугублялась еще и тем, что основное количество раздевалок находится в центральном бытовом комплексе, а старое помещение выдачи спецодежды располагалось в южном АБК, куда нужно было идти пешком порядка 800 метров.Сегодня в ЦБК «Надежды» в отремонтированном помещении открылся новый салон спецодежды. Он обеспечивает спецодеждой весь персонал НМЗ, а это порядка двух тысяч человек. Как рассказал директор завода Владислав Любезных, новое помещение втрое больше старого по площади - 348 квадратных метров против 108. Проходимость - до ста посетителей в сутки, а две примерочных увеличивают возможность примерить спецодежду. Как уверяют сотрудники салона, они смогут обеспечить всем необходимым рабочих любых габаритов и роста - от 35 до 49 размера обуви и от 40 до 76 размера одежды.Для справки: в 2017 году ЗФ «Норникеля» затраты на спецодежду и средства индивидуальной защиты работников составили выше 1 млрд 40 млн рублей. Таким образом, средние затраты на одного работника (всего около 22 тысяч) составили почти 47 тысяч рублей.