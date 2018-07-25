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25 июля 2018, 16:23



Металлургам «Надежды» ЗФ «Норникеля» продемонстрировали средства индивидуальной защиты нового поколения.

В данное время на заводе используются фильтрующие полумаски американского производства. Но качество СИЗ отечественных производителей с каждым годом растет, и сегодня они успешно конкурируют с иностранными производителями, благодаря чему «Норникель» может проводить импортозамещение. Сотрудничество производственных предприятий и производителей СИЗ взаимовыгодное. Первые могут выбрать то, что им больше подходит. Вторые получают возможность протестировать свою продукцию в условиях производства и получить обратную связь от работников о качестве и удобстве своей продукции.

Просмотров:131 Сейчас на Надеждинском металлургическом заводе проходит месячник средств индивидуальной защиты. Сегодня там состоялась встреча бригадиров НМЗ с представителями предприятия-изготовителя средств защиты органов дыхания - АО «Сорбент» из Перми.В данное время на заводе используются фильтрующие полумаски американского производства. Но качество СИЗ отечественных производителей с каждым годом растет, и сегодня они успешно конкурируют с иностранными производителями, благодаря чему «Норникель» может проводить импортозамещение.Сотрудничество производственных предприятий и производителей СИЗ взаимовыгодное. Первые могут выбрать то, что им больше подходит. Вторые получают возможность протестировать свою продукцию в условиях производства и получить обратную связь от работников о качестве и удобстве своей продукции.