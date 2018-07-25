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25 июля 2018, 16:28



Прокуратура Норильска проводит проверку по факту обнаружения ртути в почтовом отделении.

По поручению и. о. прокурора города Хаважа Гутаева организована прокурорская проверка по факту обнаружения ртути в одном из почтовых отделений Норильска. Установлено, что 16.07.2018 в центре почтовых отправлений ООО «ЕЦПО» обнаружена посылка с поврежденным ртутным выпрямителем тока, из которого произошла утечка опасного вещества. Днем позже, 17.07.2018, капли ртути были обнаружены в отделе сортировки Почты России, откуда и поступила посылка в центр почтовых отправлений. С целью обеспечения безопасности граждан на место происшествий был организован выезд специализированных служб, опасные для жизни и здоровья вещества изъяты, проведены санитарно-противоэпидемиологические мероприятия по удалению ртути из помещений. Ход и результаты проверки взяты на личный контроль и. о. прокурора города. Сведения об итогах надзорных мероприятий будут опубликованы в сети Интернет дополнительно.

Просмотров:197 По поручению и. о. прокурора города Хаважа Гутаева организована прокурорская проверка по факту обнаружения ртути в одном из почтовых отделений Норильска.Установлено, что 16.07.2018 в центре почтовых отправлений ООО «ЕЦПО» обнаружена посылка с поврежденным ртутным выпрямителем тока, из которого произошла утечка опасного вещества. Днем позже, 17.07.2018, капли ртути были обнаружены в отделе сортировки Почты России, откуда и поступила посылка в центр почтовых отправлений.С целью обеспечения безопасности граждан на место происшествий был организован выезд специализированных служб, опасные для жизни и здоровья вещества изъяты, проведены санитарно-противоэпидемиологические мероприятия по удалению ртути из помещений.Ход и результаты проверки взяты на личный контроль и. о. прокурора города. Сведения об итогах надзорных мероприятий будут опубликованы в сети Интернет дополнительно.