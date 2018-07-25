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25 июля 2018, 18:04



Полтысячи мест для авиапассажиров распределила рабочая группа по обеспечению взаимодействия с гражданами.

В первую очередь местами в самолетах обеспечивались выпускники школ, выезжающие поступать на материк; горожане, получившие квоты на лечение в иногородних клиниках; вылетающие на похороны и по другим экстренным причинам. В этом году рабочая группа продолжила свою деятельность. Несмотря на то что билеты были в свободной продаже, не все смогли купить их на нужную дату. Как отметил представитель группы Олег Погребняк, в этом году от норильчан, не сумевших купить билеты самостоятельно, поступило 360 заявок. Рабочая группа обработала все обращения и помогла в оформлении 500 авиабилетов. Еще 200 человек получили от специалистов рабочей группы необходимые консультации. Сейчас основной наплыв желающих улететь спал, говорит Олег Погребняк, но квота на экстренные нужды по пять мест на рейс будет продолжать действовать до конца ремонта ВПП, т. е. до 22 сентября. После этого комиссия будет расформирована.

Просмотров:109 Рабочая группа была создана в 2016 году, когда из-за ремонта взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска пришлось сменить тип самолетов и сократить вдвое пассажиропоток. Задачей группы стало распределение авиабилетов для некоторых категорий населения.В первую очередь местами в самолетах обеспечивались выпускники школ, выезжающие поступать на материк; горожане, получившие квоты на лечение в иногородних клиниках; вылетающие на похороны и по другим экстренным причинам.В этом году рабочая группа продолжила свою деятельность. Несмотря на то что билеты были в свободной продаже, не все смогли купить их на нужную дату. Как отметил представитель группы Олег Погребняк, в этом году от норильчан, не сумевших купить билеты самостоятельно, поступило 360 заявок. Рабочая группа обработала все обращения и помогла в оформлении 500 авиабилетов. Еще 200 человек получили от специалистов рабочей группы необходимые консультации.Сейчас основной наплыв желающих улететь спал, говорит Олег Погребняк, но квота на экстренные нужды по пять мест на рейс будет продолжать действовать до конца ремонта ВПП, т. е. до 22 сентября. После этого комиссия будет расформирована.