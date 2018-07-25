Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

25 июля 2018, 18:38



Юлия Михайлюк, 77-летняя путешественница-велосипедистка из Твери, прибыла в Норильск.

Нынешняя поездка 23-я по счету: Юлия Михайлюк своим ходом добралась до Енисейска, села на теплоход Валерий Чкалов и 23 июля прибыла по Енисею в Дудинку. Сегодня утром она стартовала на велосипеде из Дудинки в Норильск. Таймырская погода встретила путешественницу сурово, ветром и дождем. Юлия Ивановна признается, что никогда еще так не замерзала и боялась от холода не удержать руль. Остановившись в Кайеркане, путешественница обратилась в районную администрацию, где, по ее словам, работают удивительно отзывчивые и добрые люди. Сотрудники территориального управления Кайеркана обогрели гостью, накормили и переодели в сухое, а затем помогли добраться в Норильск, где ее уже ожидал журналист «Заполярной правды». Интервью с путешественницей Юлией Михайлюк читайте в нашей газете. (фото О. Антиповой)

Просмотров:110 Большую часть своей жизни Юлия Михайлюк работала учителем физкультуры. И после выхода на пенсию решила не бросать спорт и активный образ жизни: научилась ездить на велосипеде и отправилась в путешествие по стране. Первый маршрут в тысячу километров Тверь - Волгоград она совершила в 1995 году. К нынешнему дню, 24 года спустя, она объездила уже все регионы России, а также путешествовала по Европе - Польше, Германии, Бельгии, Франции. Юлия Михайлюк внесена в Книгу рекордов России как самая пожилая велопутешественница. Тогда она за семь месяцев преодолела 20 тысяч км от Твери до Сахалина.Нынешняя поездка 23-я по счету: Юлия Михайлюк своим ходом добралась до Енисейска, села на теплоход Валерий Чкалов и 23 июля прибыла по Енисею в Дудинку. Сегодня утром она стартовала на велосипеде из Дудинки в Норильск. Таймырская погода встретила путешественницу сурово, ветром и дождем. Юлия Ивановна признается, что никогда еще так не замерзала и боялась от холода не удержать руль. Остановившись в Кайеркане, путешественница обратилась в районную администрацию, где, по ее словам, работают удивительно отзывчивые и добрые люди. Сотрудники территориального управления Кайеркана обогрели гостью, накормили и переодели в сухое, а затем помогли добраться в Норильск, где ее уже ожидал журналист «Заполярной правды». Интервью с путешественницей Юлией Михайлюк читайте в нашей газете.(фото О. Антиповой)