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25 июля 2018, 18:49



Норильские коммунальники ведут в этом году промывку теплоносителей в жилых домах с использованием нового оборудования.

По словам Артема Парежева, и. о. заместителя начальника УЖКХ - главного энергетика города Норильска, после промывки внутридомовых сетей они будут законсервированы. Таким образом, при промывке магистрального трубопровода грязная вода не засорит вновь вымытые системы ТВС домов.

Просмотров:134 Гидропневматические установки, позволяющие промывать систему отопления в домах более эффективно, закупаются управляющими компаниями за свой счет. Это переносное оборудование, представляющее собой компрессор, который с интервалом в 30 секунд посылает слабые гидравлические импульсы - водовоздушную смесь - в систему ТВС. Благодаря этому из труб вымывается значительно больше отложений, чем это было раньше. По словам коммунальников, раньше промывка проводилась по упрощенной схеме - в систему заливалась, а затем сбрасывалась вода.По словам Артема Парежева, и. о. заместителя начальника УЖКХ - главного энергетика города Норильска, после промывки внутридомовых сетей они будут законсервированы. Таким образом, при промывке магистрального трубопровода грязная вода не засорит вновь вымытые системы ТВС домов.