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25 июля 2018, 19:01



После долгой разлуки в Норильск приехала супруга норильского поэта Эдуарда Нонина – Людмила Нонина.

Так совпало, что путешественница прилетела в наш город в канун праздника-фестиваля «День полярного жирафа». Людмиле Нониной еще до приезда в Норильск было известно, что во дворе Талнахской городской библиотеки год назад поселилась необычная фигура жирафа, которому норильчане дали имя Ноний, вдохновившись образом героя стихотворения Эдуарда Нонина «По белому снегу...». В честь этого персонажа и был учрежден праздник «День полярного жирафа», который будет отмечаться ежегодно в первое воскресенье августа. Людмила Нонина, посетив публичную и детскую библиотеки, побывала и в Талнахе, где познакомилась с Нонием, пообещав связать ему новый теплый шарф всей дружной семьей Нониных, младшему члену которой - правнуку поэта - исполнился один год. Гостье были рады и в Центре литературного творчества «Водолей», где ей подарили номер норильского альманаха «Аквариум», в который вошла переписка норильских поэтов Эдуарда Нонина и Юрия Бариева. До отъезда в понедельник, 30 июля, Людмила Нонина намерена посетить Фестиваль северной ягоды, навестить любимые места Норильска. В город она приехала молодым инженером-металлургом в 1966 году и более четверти века проработала в ГМОИЦ. Как отметила Людмила Нонина, за долгие годы разлуки город не растерял своего дружеского тепла.

Просмотров:107 В этом году исполняется 85 лет со дня рождения замечательного норильского поэта Эдуарда Нонина. Сейчас в Норильске гостит его жена Людмила Нонина, которая, спустя четверть века, всего на неделю вернулась в любимый город из Израиля, куда уехала после кончины мужа.Так совпало, что путешественница прилетела в наш город в канун праздника-фестиваля «День полярного жирафа». Людмиле Нониной еще до приезда в Норильск было известно, что во дворе Талнахской городской библиотеки год назад поселилась необычная фигура жирафа, которому норильчане дали имя Ноний, вдохновившись образом героя стихотворения Эдуарда Нонина «По белому снегу...». В честь этого персонажа и был учрежден праздник «День полярного жирафа», который будет отмечаться ежегодно в первое воскресенье августа.Людмила Нонина, посетив публичную и детскую библиотеки, побывала и в Талнахе, где познакомилась с Нонием, пообещав связать ему новый теплый шарф всей дружной семьей Нониных, младшему члену которой - правнуку поэта - исполнился один год. Гостье были рады и в Центре литературного творчества «Водолей», где ей подарили номер норильского альманаха «Аквариум», в который вошла переписка норильских поэтов Эдуарда Нонина и Юрия Бариева.До отъезда в понедельник, 30 июля, Людмила Нонина намерена посетить Фестиваль северной ягоды, навестить любимые места Норильска. В город она приехала молодым инженером-металлургом в 1966 году и более четверти века проработала в ГМОИЦ. Как отметила Людмила Нонина, за долгие годы разлуки город не растерял своего дружеского тепла.