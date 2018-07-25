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25 июля 2018, 19:47



Сегодня в Норильске подвели итоги приемки территорий управляющих компаний.

Специалисты рабочей группы оценивали благоустройство дворов по нескольким критериям - наличие мест для отдыха горожан, лавочки с урнами, окрашены ли цокольные забирки, заменены ли светильники наружного освещения на светодиодные лампы. В целом состоянием придомовых территорий комиссия осталась довольна. Однако за свои старания обслуживающие организации - победители денежного вознаграждения, как это было раньше, не получат. К вознаграждению вернутся в следующем году. Оно будет на прежнем уровне. За первое место - 1,5 миллиона, за второе - миллион, за третье - 500 тысяч рублей, которые управляющие компании могут потратить на благоустройство вверенных территорий.

Просмотров:63 Чтобы составить рейтинг, межведомственная комиссия проехалась по дворам. На первом месте – «СеверныйБыт», на втором - муниципальный «Жилкомсервис», на третьем - УК «Город».Специалисты рабочей группы оценивали благоустройство дворов по нескольким критериям - наличие мест для отдыха горожан, лавочки с урнами, окрашены ли цокольные забирки, заменены ли светильники наружного освещения на светодиодные лампы. В целом состоянием придомовых территорий комиссия осталась довольна. Однако за свои старания обслуживающие организации - победители денежного вознаграждения, как это было раньше, не получат. К вознаграждению вернутся в следующем году. Оно будет на прежнем уровне. За первое место - 1,5 миллиона, за второе - миллион, за третье - 500 тысяч рублей, которые управляющие компании могут потратить на благоустройство вверенных территорий.