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26 июля 2018, 12:08



В Норильске будут судить местную жительницу за организацию незаконных азартных игр с использованием сети Интернет.

По версии следствия, с середины марта 2018 года обвиняемая организовала и проводила незаконные азартные игры в помещении на территории г. Норильска, то есть вне игорной зоны, с использованием 13 персональных компьютеров, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, пока ее деятельность не была пресечена сотрудниками полиции. Обвиняемая раскаялась в содеянном и полностью признала свою вину. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю.

Просмотров:150 Следственными органами следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летней жительницы города Норильска, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ «Организация и проведение незаконных азартных игр вне игорной зоны с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет.По версии следствия, с середины марта 2018 года обвиняемая организовала и проводила незаконные азартные игры в помещении на территории г. Норильска, то есть вне игорной зоны, с использованием 13 персональных компьютеров, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, пока ее деятельность не была пресечена сотрудниками полиции. Обвиняемая раскаялась в содеянном и полностью признала свою вину.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю.