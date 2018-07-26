Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

26 июля 2018, 12:12



В Норильске пройдет молодежный open-air с фестивалем красок холи White Holi Fest.

В программе: - выступление рэп-исполнителей: МС A’COOL’A, МС LANZO, МС Ваня Непоэт, группы OPERATIVE и танцевального коллектива «Agoes Heads»; - выступление хэдлайнеров: DJ Mushroom project, DJ White, DJ Vazz; - конкурсно-развлекательная программа; - фестиваль красок холи (старт в 18.00). Для участников мероприятия предпочтителен дресс-код – одежда и обувь белого цвета (светлых тонов).

Просмотров:135 Красочное мероприятие состоится 28 июля с 17.00 до 22.00 на спортивной площадке Молодежного центра по ул. Советской, 9. Организатором выступает МБУ «Молодежный центр».В программе:- выступление рэп-исполнителей: МС A’COOL’A, МС LANZO, МС Ваня Непоэт, группы OPERATIVE и танцевального коллектива «Agoes Heads»;- выступление хэдлайнеров: DJ Mushroom project, DJ White, DJ Vazz;- конкурсно-развлекательная программа;- фестиваль красок холи (старт в 18.00).Для участников мероприятия предпочтителен дресс-код – одежда и обувь белого цвета (светлых тонов).