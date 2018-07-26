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«Заварка»

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
26 июля 2018, 12:12

В Норильске пройдет молодежный open-air с фестивалем красок холи White Holi Fest.


Красочное мероприятие состоится 28 июля с 17.00 до 22.00 на спортивной площадке Молодежного центра по ул. Советской, 9. Организатором выступает МБУ «Молодежный центр».
В программе:
- выступление рэп-исполнителей: МС A’COOL’A, МС LANZO, МС Ваня Непоэт, группы OPERATIVE и танцевального коллектива «Agoes Heads»;
- выступление хэдлайнеров: DJ Mushroom project, DJ White, DJ Vazz;
- конкурсно-развлекательная программа;
- фестиваль красок холи (старт в 18.00).
Для участников мероприятия предпочтителен дресс-код – одежда и обувь белого цвета (светлых тонов).

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    Список новостей

 26 июля 2018 
18:37   Кандидаты в губернаторы Красноярского края подали документы в избирком. 18:16   В Тамбове под суд попал мужчина из Норильска, избивший местного жителя.
18:09   Житель Норильска поделился интимными снимками жены и попал на скамью подсудимых. 17:32   Прокуратура Норильска проводит проверку по факту обнаружения ртути в теплоцентре многоквартирного дома.
16:31   Девушек, девочек, мамочек Норильска приглашают принять участие в ярком флешмобе. 16:12   Для расследования пожаров "по горячим следам" Госпожнадзору добавят полномочий.
15:39   Норильские льготники федерального уровня должны определиться со способом получения набора социальных услуг до 1 октября 2018 года. 15:29   «Экотропа» и «экодвор» могут появиться в Норильске. Красноярские экологи предложили несколько собственных идей по улучшению состояния окружающей среды.
13:57   Как попадают нелегалы в Норильск? Транспортная прокуратура провела проверку в Дудинском морском порту. 13:34   Красноярские кардиохирурги впервые в России имплантировали своим пациентам системы последнего поколения для профилактики внезапной смерти.
12:32   Красноярские «Столбы» преобразуют в национальный парк. 12:24   Выдержит и дождь, и ветер. Первый экземпляр факела XXIX Всемирной зимней Универсиады представили губернатору края.
12:18   Авиакомпания NordStar запустила в работу версию официального сайта, адаптированную для слабовидящих пассажиров. 12:12   В Норильске пройдет молодежный open-air с фестивалем красок холи White Holi Fest.
12:08   В Норильске будут судить местную жительницу за организацию незаконных азартных игр с использованием сети Интернет.

 25 июля 2018 
19:47   Сегодня в Норильске подвели итоги приемки территорий управляющих компаний. 19:01   После долгой разлуки в Норильск приехала супруга норильского поэта Эдуарда Нонина – Людмила Нонина.
18:49   Норильские коммунальники ведут в этом году промывку теплоносителей в жилых домах с использованием нового оборудования. 18:38   Юлия Михайлюк, 77-летняя путешественница-велосипедистка из Твери, прибыла в Норильск.
18:04   Полтысячи мест для авиапассажиров распределила рабочая группа по обеспечению взаимодействия с гражданами. 16:28   Прокуратура Норильска проводит проверку по факту обнаружения ртути в почтовом отделении.
16:23   Металлургам «Надежды» ЗФ «Норникеля» продемонстрировали средства индивидуальной защиты нового поколения. 16:21   На «Надежде» для работников предприятия открылся новый салон спецодежды.
12:24   Чтобы помочь гражданам разобраться в налоговых уведомлениях, Федеральная налоговая служба России создала промостраницу. 12:13   Жители отдаленных поселков Таймыра хотят поучаствовать в благотворительной программе «Мир новых возможностей» компании «Норникель».
11:30   Подведены итоги первой рабочей недели Арктического субботника. 11:25   Главный тренер МФК «Норильский никель» рассказал о ходе подготовки команды к старту сезона.

 24 июля 2018 
19:52   Стал известен календарь игр чемпионата России. «Норникель» в первом туре сыграет с дебютантом Суперлиги. 18:47   Календарь праздников. Минтруд составил график праздничных дней на 2019 год.
17:17   И разнесется звон колоколов. 28 июля православные отметят 1030-летие со времени принятия христианства на Руси. 17:15   В Норильском роддоме отслужили водосвятный молебен в праздник святой равноапостольной княгини Ольги.
17:03   Норильский суд не нашел в действиях норильского отделения Почты России нарушения законодательства. 16:59   В Норильске приступили к демонтажу аварийного здания по Талнахской, 59, к. 1. Завершить снос здания планируется к 20 сентября.
16:11   Норильчане могут помочь жителям Забайкалья. Регион переживает натиск стихии. 15:32   К городскому номеру телефона экстренной психологической помощи 43-70-77 добавился также мобильный номер - 8-913-495-97-64.
12:15   С днем рождения, Ноний! Норильчан ждет "День полярного жирафа". 11:51   Кто виноват в разливе ртути в почтовом отделении Норильска?
10:47   Общественники проверили работу дежурных частей полиции Норильска. 10:35   «Осторожно: медведь!» - предупреждают жителей Норильска полицейские.
10:19   Россиян избавят от назойливых звонков коллекторов. 10:14   С завтрашнего дня в Норильске возможны перебои с интернетом.

 23 июля 2018 
18:37   Таймырцы приняли участие в Международном этнофестивале «Ридду Ридду» в Норвегии. 18:32   Епископ Норильский и Туруханский Агафангел с 21 по 27 июля посетит православные приходы Таймыра.
17:55   В пробе воды из Енисея обнаружено высокое содержание ионов меди. 17:22   В Норильске центральное отделение Почты России и пункт выдачи заказов на Ленинском, 35, закрыли по решению суда. Причина - посылка с ртутью.
16:46   Здание первого норильского приюта для бездомных животных украсит граффити. 16:06   Более 400 норильчан протестировались на ВИЧ-инфекцию в рамках Всероссийской акции «Россия, тестируйся!».
15:59   Авиакомпания NordStar расширяет программу дополнительных рейсов из Норильска в Сургут. 15:53   Благотворительный фестиваль «Заварка» объединил порядка четырех тысяч жителей Большоно Норильска, чтобы помочь четырехлетнему Максиму Пономареву и шестилетней Милене Балобановой.
15:18   Норильские госавтоинспекторы провели акцию «Пристегнись!».




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