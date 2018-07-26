Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

26 июля 2018, 12:18



Авиакомпания NordStar запустила в работу версию официального сайта, адаптированную для слабовидящих пассажиров.

В разработанной для слабовидящих пассажиров версии сайта пользователи могут выбрать размер шрифта и наиболее комфортное для них цветовое решение. Цветовая палитра подобрана таким образом, чтобы текст и фон были максимально контрастными. Адаптированная версия сайта обеспечит его доступность более широкой категории пассажиров. Для восприятия слабовидящих пользователей доступен информационный контент основной версии сайта: онлайн-табло рейсов, расписание, правила перевозок, новости авиакомпании и др. Специальная версия сайта разработана в рамках ряда приоритетных задач, направленных на обеспечения равного уровня доступности всех услуг авиакомпании разным категориям пассажиров, и является важной составляющей социальной ответственности авиаперевозчика. Запуск версии сайта для слабовидящих не единственная специализированная услуга. На борту всех самолетов авиакомпании пассажирам также предоставят специальную форму инструкции по аварийно-спасательному оборудованию, изготовленную с применением шрифта Брайля, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Просмотров:154 Перейти на адаптированную версию сайта www.nordstar.ru пользователи могут с основной версии сайта по специальной ссылке. Запуск адаптированной версии сайта позволит поддержать формирование доступной среды информирования для слабовидящих пассажиров.В разработанной для слабовидящих пассажиров версии сайта пользователи могут выбрать размер шрифта и наиболее комфортное для них цветовое решение. Цветовая палитра подобрана таким образом, чтобы текст и фон были максимально контрастными.Адаптированная версия сайта обеспечит его доступность более широкой категории пассажиров. Для восприятия слабовидящих пользователей доступен информационный контент основной версии сайта: онлайн-табло рейсов, расписание, правила перевозок, новости авиакомпании и др.Специальная версия сайта разработана в рамках ряда приоритетных задач, направленных на обеспечения равного уровня доступности всех услуг авиакомпании разным категориям пассажиров, и является важной составляющей социальной ответственности авиаперевозчика. Запуск версии сайта для слабовидящих не единственная специализированная услуга. На борту всех самолетов авиакомпании пассажирам также предоставят специальную форму инструкции по аварийно-спасательному оборудованию, изготовленную с применением шрифта Брайля, сообщает пресс-служба авиакомпании.