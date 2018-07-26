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26 июля 2018, 12:24



Выдержит и дождь, и ветер. Первый экземпляр факела XXIX Всемирной зимней Универсиады представили губернатору края.

«В сентябре стартует эстафета огня студенческих игр. Уверен, это событие ещё больше сплотит всех нас, красноярцев, которые с нетерпением ждут большого спортивного праздника. Здорово, что факел Универсиады, как и факел Олимпиады в Сочи, является произведением наших инженеров, дизайнеров, производственников и конструкторов. И выполнен он на очень достойном уровне. Так что можно с уверенностью сказать: еще один важный этап подготовки к Универсиаде успешно пройден», – приводит слова Александра Усса НИА-Красноярск. К началу эстафеты огня Универсиады изготовят 400 факелов весом 1,9 кг и длиной 89 см каждый. Работать факелы будут на газе, беспрерывное время горения составит около 20 минут. Генеральный директор исполнительной дирекции XXIX Всемирной зимней Универсиады Максим Уразов отметил, что результаты отбора факелоносцев станут известны 20 августа. «Эстафета огня – важная составляющая Универсиады. Она стартует 20 сентября и завершится 2 марта на церемонии открытия. Этим событием мы открываем финишную прямую к студенческим играм», - цитирует его пресс-служба регионального правительства.

Просмотров:145 Изготовили первый экземпляр факела XXIX Всемирной зимней Универсиады на красноярском предприятии «Вариант–999». В ходе презентации факела Александру Уссу рассказали об особенностях сборки, механизме замены баллона, а также продемонстрировали различные режимы его горения, в том числе в сложных атмосферных условиях, при движении факелоносца в дождь и сильный ветер.«В сентябре стартует эстафета огня студенческих игр. Уверен, это событие ещё больше сплотит всех нас, красноярцев, которые с нетерпением ждут большого спортивного праздника. Здорово, что факел Универсиады, как и факел Олимпиады в Сочи, является произведением наших инженеров, дизайнеров, производственников и конструкторов. И выполнен он на очень достойном уровне. Так что можно с уверенностью сказать: еще один важный этап подготовки к Универсиаде успешно пройден», – приводит слова Александра Усса НИА-Красноярск.К началу эстафеты огня Универсиады изготовят 400 факелов весом 1,9 кг и длиной 89 см каждый. Работать факелы будут на газе, беспрерывное время горения составит около 20 минут.Генеральный директор исполнительной дирекции XXIX Всемирной зимней Универсиады Максим Уразов отметил, что результаты отбора факелоносцев станут известны 20 августа. «Эстафета огня – важная составляющая Универсиады. Она стартует 20 сентября и завершится 2 марта на церемонии открытия. Этим событием мы открываем финишную прямую к студенческим играм», - цитирует его пресс-служба регионального правительства.