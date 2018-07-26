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26 июля 2018, 12:32



Красноярские «Столбы» преобразуют в национальный парк.

В числе первых статус «национальный парк» приобрел парк государственный природный заповедник «Столбы», расположенный в Красноярском крае. В национальные парки также будут преобразованы Тебердинский государственный природный биосферный заповедник, государственный природный биосферный заповедник «Командорский» и государственный природный заповедник «Гыданский». Кроме того, в законе оговаривается доступ граждан на особо охраняемые природные территории в тех случаях, когда там находятся их поселения: «Раньше доходило до маразма. Людей, которые там по триста лет живут, у которых там все родственники живут, — их заставляли платить за вход на эту территорию. Но именно этот закон это снимает», — приводит слова председателя Комитета по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова НИА-Красноярск.

Просмотров:121 В России вводится строгий запрет на отчуждение в частную собственность земельных участков, которые расположены в заповедниках и национальных парках, а также запрет размещать на их территории свалки и строить спортивные сооружения. Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект об усилении защиты особо охраняемых природных территорий.В числе первых статус «национальный парк» приобрел парк государственный природный заповедник «Столбы», расположенный в Красноярском крае. В национальные парки также будут преобразованы Тебердинский государственный природный биосферный заповедник, государственный природный биосферный заповедник «Командорский» и государственный природный заповедник «Гыданский».Кроме того, в законе оговаривается доступ граждан на особо охраняемые природные территории в тех случаях, когда там находятся их поселения: «Раньше доходило до маразма. Людей, которые там по триста лет живут, у которых там все родственники живут, — их заставляли платить за вход на эту территорию. Но именно этот закон это снимает», — приводит слова председателя Комитета по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова НИА-Красноярск.