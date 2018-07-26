Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

26 июля 2018, 13:34



Красноярские кардиохирурги впервые в России имплантировали своим пациентам системы последнего поколения для профилактики внезапной смерти.

Имплантация дефибриллятора – единственный выход для пациента, имеющего риск внезапной сердечной смерти. Но электроды, которые идут от устройства к сердцу, – это источник развития инфекционных осложнений. И спасая человека от смерти, его в то же время подвергают риску развития осложнений, ведь инородные тела - электроды находятся в сердце. Кардиовертер-дефибриллятор нового поколения, который вживляется под кожу, стал своего рода прорывом в аритмологии. Принципиальное отличие этого дефибриллятора заключается в том, что девайс и единственный электрод находятся под кожей, не касаясь сердца. Это минимизирует риск развития осложнений, тогда как эффективность устранения нарушений ритма сердца остается высокой. Данное устройство с успехом используется в Европе и Северной Америке уже несколько лет, в России этот вид дефибриллятора зарегистрирован в конце 2017 года. Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии Красноярска стал первым в России медицинским учреждением, в котором проведены имплантации подкожной ИКД-системы. «Мы следим за мировыми новинками в области кардиохирургии и, если понимаем, что методы или девайсы могут быть полезны в нашей работе на благо пациентов, берем на вооружение, – говорит главный врач Федерального кардиоцентра Красноярска, доктор медицинских наук, профессор Валерий Сакович. – При сложных нарушениях ритма сердца в кардиоцентре используются все существующие в мире методы хирургической аритмологии. Вы только представьте, мы располагаем всеми возможностями, которые существуют в лучших клиниках Европы, Израиля, Северной Америки. У нас в Красноярске есть технологии, оборудование, расходные материалы и специалисты, которые позволяют нам держать высокую планку по всем видам кардиохирургии».

Просмотров:180 Хирурги Красноярского кардиоцентра Эдуард Иваницкий и Евгений Кропоткин прооперировали сорокалетнюю женщину и молодого человека 17 лет. Пациентам имплантировали подкожные кардиовертеры-дефибрилляторы, которые позволяют избежать негативных последствий нахождения инородного тела в организме человека, при этом оставаясь эффективным в случае внезапной остановки сердца. Операции прошли успешно, пациенты находятся в отделении, сообщает пресс-служба краевого минздрава.Имплантация дефибриллятора – единственный выход для пациента, имеющего риск внезапной сердечной смерти. Но электроды, которые идут от устройства к сердцу, – это источник развития инфекционных осложнений. И спасая человека от смерти, его в то же время подвергают риску развития осложнений, ведь инородные тела - электроды находятся в сердце.Кардиовертер-дефибриллятор нового поколения, который вживляется под кожу, стал своего рода прорывом в аритмологии. Принципиальное отличие этого дефибриллятора заключается в том, что девайс и единственный электрод находятся под кожей, не касаясь сердца. Это минимизирует риск развития осложнений, тогда как эффективность устранения нарушений ритма сердца остается высокой. Данное устройство с успехом используется в Европе и Северной Америке уже несколько лет, в России этот вид дефибриллятора зарегистрирован в конце 2017 года. Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии Красноярска стал первым в России медицинским учреждением, в котором проведены имплантации подкожной ИКД-системы.«Мы следим за мировыми новинками в области кардиохирургии и, если понимаем, что методы или девайсы могут быть полезны в нашей работе на благо пациентов, берем на вооружение, – говорит главный врач Федерального кардиоцентра Красноярска, доктор медицинских наук, профессор Валерий Сакович. – При сложных нарушениях ритма сердца в кардиоцентре используются все существующие в мире методы хирургической аритмологии. Вы только представьте, мы располагаем всеми возможностями, которые существуют в лучших клиниках Европы, Израиля, Северной Америки. У нас в Красноярске есть технологии, оборудование, расходные материалы и специалисты, которые позволяют нам держать высокую планку по всем видам кардиохирургии».