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26 июля 2018, 13:57



Как попадают нелегалы в Норильск? Транспортная прокуратура провела проверку в Дудинском морском порту.

В частности, прокурором установлено, что судоводитель буксирного теплохода «Тавис», используя сухогрузную баржу, не имея лицензии на перевозку внутренним водным транспортом опасных грузов и пассажиров, перевез 18 граждан, находящихся в установленных на платформе баржи туристических палатках. Помимо пассажиров, в момент плавания, на платформе баржи находились автомобили, горюче-смазочные материалы, а также сжиженный газ в металлическом баллоне, которые являются опасным грузом. Кроме того, вышел в плавание, не имея права управления внутренним водным транспортом, а также нарушил район и условия плавания. В связи с выявленными нарушениями по постановлению прокурора судоводитель привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 11.8 КоАП РФ и ч. 2 ст. 11.8 КоАП РФ в виде штрафа. Кроме того, за нарушение лицензионных требований в отношении судовладельца возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.20 КоАП РФ, сообщили в Норильской транспортной прокуратуре.

Просмотров:160 Норильская транспортная прокуратура провела рейд в морском порту Дудинки, в ходе которого были вскрыты факты незаконной перевозки пассажиров и опасных грузов внутренним водным транспортом по маршруту: Игарка - Дудинка.В частности, прокурором установлено, что судоводитель буксирного теплохода «Тавис», используя сухогрузную баржу, не имея лицензии на перевозку внутренним водным транспортом опасных грузов и пассажиров, перевез 18 граждан, находящихся в установленных на платформе баржи туристических палатках.Помимо пассажиров, в момент плавания, на платформе баржи находились автомобили, горюче-смазочные материалы, а также сжиженный газ в металлическом баллоне, которые являются опасным грузом.Кроме того, вышел в плавание, не имея права управления внутренним водным транспортом, а также нарушил район и условия плавания.В связи с выявленными нарушениями по постановлению прокурора судоводитель привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 11.8 КоАП РФ и ч. 2 ст. 11.8 КоАП РФ в виде штрафа.Кроме того, за нарушение лицензионных требований в отношении судовладельца возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.20 КоАП РФ, сообщили в Норильской транспортной прокуратуре.