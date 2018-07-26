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26 июля 2018, 15:29



«Экотропа» и «экодвор» могут появиться в Норильске. Красноярские экологи предложили несколько собственных идей по улучшению состояния окружающей среды.

«Мы много слышали о Красных Камнях, а теперь увидели все собственными глазами, – говорит Роман Лалетин, член правления Экофонда СФУ. – Место очень красивое, доступное для горожан, здесь можно и нужно создать «экологическую тропу» – природный маршрут с указателями. В ближайшие дни мы найдем партнеров для этого проекта в Норильске. Но в первую очередь организуем уборку территории, и прежде всего удалим с камней старые надписи, чтобы восстановить внешний вид памятника природы». В активе Фонда уже есть подобный проект – экологи, собрав команду альпинистов, очистили от надписей скалы заповедника «Красноярские столбы». Теперь они готовы взяться за «столбы» Норильска. Еще один проект красноярских экологов, который может быть интересен северянам – «Экологический двор». Суть проекта: установка в городских дворах розеток для предпусковых электроподогревателей двигателя. Теперь мерзнущий автомобиль можно будет прогревать ночью или утром не только двигателем, выхлопы которого дают вреда не меньше, чем выбросы промышленных предприятий. Экологический фонд создан при Сибирском федеральном университете. Основная его цель - решение экологических проблем Сибири и арктических территорий. Фонд готов оказывать содействие любым природоохранным инициативам, в том числе образовательным и просветительским экологическим проектам. Александр Усс, президент СФУ, врио губернатора Красноярского края, выступая на Красноярском экономическом форуме, высоко оценил потенциал фонда. «Ближайшие два года станут для нашего края временем заметных позитивных сдвигов в экологическом плане», - заявил он.

Просмотров:122 Представители Экологического фонда Сибирского федерального университета заинтересовались ущельем Красные Камни, расположенном неподалеку от Норильска.«Мы много слышали о Красных Камнях, а теперь увидели все собственными глазами, – говорит Роман Лалетин, член правления Экофонда СФУ. – Место очень красивое, доступное для горожан, здесь можно и нужно создать «экологическую тропу» – природный маршрут с указателями. В ближайшие дни мы найдем партнеров для этого проекта в Норильске. Но в первую очередь организуем уборку территории, и прежде всего удалим с камней старые надписи, чтобы восстановить внешний вид памятника природы».В активе Фонда уже есть подобный проект – экологи, собрав команду альпинистов, очистили от надписей скалы заповедника «Красноярские столбы». Теперь они готовы взяться за «столбы» Норильска.Еще один проект красноярских экологов, который может быть интересен северянам – «Экологический двор». Суть проекта: установка в городских дворах розеток для предпусковых электроподогревателей двигателя. Теперь мерзнущий автомобиль можно будет прогревать ночью или утром не только двигателем, выхлопы которого дают вреда не меньше, чем выбросы промышленных предприятий.Экологический фонд создан при Сибирском федеральном университете. Основная его цель - решение экологических проблем Сибири и арктических территорий. Фонд готов оказывать содействие любым природоохранным инициативам, в том числе образовательным и просветительским экологическим проектам.Александр Усс, президент СФУ, врио губернатора Красноярского края, выступая на Красноярском экономическом форуме, высоко оценил потенциал фонда. «Ближайшие два года станут для нашего края временем заметных позитивных сдвигов в экологическом плане», - заявил он.