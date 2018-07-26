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26 июля 2018, 15:39



Норильские льготники федерального уровня должны определиться со способом получения набора социальных услуг до 1 октября 2018 года.

Стоимость набора социальных услуг составляет 1075,19 руб. в месяц и включает в себя: 1) лекарственное обеспечение по рецептам врачей (лекарственные препараты, медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) – 828,14 руб.; 2) путевки на санаторно-курортное лечение при наличии медицинских показаний, что в денежном эквиваленте составляет 128,11 руб.; 3) бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 118,94 руб. Граждане, имеющие право на набор соцуслуг, могут полностью или частично отказаться от услуг в пользу денежного эквивалента. Поскольку большинство федеральных льготников – это инвалиды и маломобильные граждане, то возможность подать заявление через интернет-сервисы, не посещая клиентские службы ПФР или офисы МФЦ (удаленно), является самой простой и оптимальной формой для обращения в госорганы. Важно учитывать, что заявления о выборе способа получения НСУ, принятые до 1 октября текущего года, начнут действовать только с 1 января следующего года. Льготники, которые не хотят менять уже установленный индивидуальный порядок получения НСУ, не подают никаких заявлений. Напомним, что в состав федеральных льготников включены ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, члены семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий и инвалидов ВОВ, «чернобыльцы» и инвалиды.

Просмотров:117 Федеральным льготникам остается не так много времени, чтобы определиться со способом получения набора социальных услуг (НСУ) – то есть выбрать льготы или их денежный эквивалент. Для этого им необходимо до 1 октября обратиться с соответствующим заявлением в клиентскую службу управления Пенсионного фонда по месту жительства, ближайший многофункциональный центр или подать электронное заявление через "Личный кабинет гражданина" на сайте ПФР и на едином портале государственных услуг.Стоимость набора социальных услуг составляет 1075,19 руб. в месяц и включает в себя:1) лекарственное обеспечение по рецептам врачей (лекарственные препараты, медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) – 828,14 руб.;2) путевки на санаторно-курортное лечение при наличии медицинских показаний, что в денежном эквиваленте составляет 128,11 руб.;3) бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 118,94 руб.Граждане, имеющие право на набор соцуслуг, могут полностью или частично отказаться от услуг в пользу денежного эквивалента.Поскольку большинство федеральных льготников – это инвалиды и маломобильные граждане, то возможность подать заявление через интернет-сервисы, не посещая клиентские службы ПФР или офисы МФЦ (удаленно), является самой простой и оптимальной формой для обращения в госорганы.Важно учитывать, что заявления о выборе способа получения НСУ, принятые до 1 октября текущего года, начнут действовать только с 1 января следующего года. Льготники, которые не хотят менять уже установленный индивидуальный порядок получения НСУ, не подают никаких заявлений.Напомним, что в состав федеральных льготников включены ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, члены семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий и инвалидов ВОВ, «чернобыльцы» и инвалиды.