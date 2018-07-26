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26 июля 2018, 16:12



Для расследования пожаров "по горячим следам" Госпожнадзору добавят полномочий.

Так, предлагается закрепить за судебно-экспертными учреждениями ФПС функцию экспертного обеспечения расследования пожаров. Проще говоря, все пожарно-технические, пожарно-тактические и иные экспертизы и исследования по делам, связанным с пожарами и нарушениями требований пожарной безопасности будет закреплено за Госпожнадзором. Более того, ведомство получит полномочия в части проверки документов, удостоверяющих личность, а также проведения досмотра. Сейчас из-за отсутствия таких полномочий дознаватели не могут достоверно подтвердить сведения, полученные от опрошенных лиц; не могут привлечь граждан в качестве понятых, участвующих в осмотре места происшествия и изъятии вещественных доказательств, что в конечном итоге негативно отражается на возможности расследования пожаров "по горячим следам". Законопроект также предусматривает наделение органов ГПН ФПС правами по получению персональных данных граждан, сведений из медицинских учреждений о гражданах, поступивших с ожогами и телесными повреждениями, полученным в результате пожаров и чрезвычайных ситуаций, а также сведений о причинах смерти граждан, обнаруженных на пожарах. Одновременно за органами ГПН ФПС закрепляется право безвозмездного использования средств массовой информации, сетей Интернет для размещения информации, направленной на профилактику преступлений и правонарушений в области пожарной безопасности.

Просмотров:84 МЧС России предлагает расширить полномочия органов, осуществляющих федеральный государственный пожарный надзор (ФГПН). Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.Так, предлагается закрепить за судебно-экспертными учреждениями ФПС функцию экспертного обеспечения расследования пожаров. Проще говоря, все пожарно-технические, пожарно-тактические и иные экспертизы и исследования по делам, связанным с пожарами и нарушениями требований пожарной безопасности будет закреплено за Госпожнадзором.Более того, ведомство получит полномочия в части проверки документов, удостоверяющих личность, а также проведения досмотра. Сейчас из-за отсутствия таких полномочий дознаватели не могут достоверно подтвердить сведения, полученные от опрошенных лиц; не могут привлечь граждан в качестве понятых, участвующих в осмотре места происшествия и изъятии вещественных доказательств, что в конечном итоге негативно отражается на возможности расследования пожаров "по горячим следам".Законопроект также предусматривает наделение органов ГПН ФПС правами по получению персональных данных граждан, сведений из медицинских учреждений о гражданах, поступивших с ожогами и телесными повреждениями, полученным в результате пожаров и чрезвычайных ситуаций, а также сведений о причинах смерти граждан, обнаруженных на пожарах.Одновременно за органами ГПН ФПС закрепляется право безвозмездного использования средств массовой информации, сетей Интернет для размещения информации, направленной на профилактику преступлений и правонарушений в области пожарной безопасности.