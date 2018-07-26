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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:37 Кандидаты в губернаторы Красноярского края подали документы в избирком.
18:16 В Тамбове под суд попал мужчина из Норильска, избивший местного жителя.
18:09 Житель Норильска поделился интимными снимками жены и попал на скамью подсудимых.
17:32 Прокуратура Норильска проводит проверку по факту обнаружения ртути в теплоцентре многоквартирного дома.
16:31 Девушек, девочек, мамочек Норильска приглашают принять участие в ярком флешмобе.
16:12 Для расследования пожаров "по горячим следам" Госпожнадзору добавят полномочий.
15:39 Норильские льготники федерального уровня должны определиться со способом получения набора социальных услуг до 1 октября 2018 года.
15:29 «Экотропа» и «экодвор» могут появиться в Норильске. Красноярские экологи предложили несколько собственных идей по улучшению состояния окружающей среды.
13:57 Как попадают нелегалы в Норильск? Транспортная прокуратура провела проверку в Дудинском морском порту.
13:34 Красноярские кардиохирурги впервые в России имплантировали своим пациентам системы последнего поколения для профилактики внезапной смерти.
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