Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

26 июля 2018, 16:31



Девушек, девочек, мамочек Норильска приглашают принять участие в ярком флешмобе.

В международном флешмобе женственности приглашают принять участие всех желающих представительниц прекрасного пола. Состоится мероприятие 1 августа 2018 года в 19.00. Цель флешмоба - напомнить о том, что с давних времен именно женщина является символом красоты, любви и доброты. Женщина может украсить этот мир и сделать чуточку счастливее тех, кто рядом. Организаторы отмечают, что мероприятие призвано выявить среди норильчанок единомышленниц (кто знает, что из этого вырастет? Дружба? Женский клуб?). Страница мероприятия в НПР

Просмотров:93 1 августа в разных городах по всему миру пройдет необычное мероприятие. На городские площади выйдут женщины в красивых платьях. Они будут дарить цветы и открытки, а также угощать конфетами прохожих горожанок.В международном флешмобе женственности приглашают принять участие всех желающих представительниц прекрасного пола. Состоится мероприятие 1 августа 2018 года в 19.00.Цель флешмоба - напомнить о том, что с давних времен именно женщина является символом красоты, любви и доброты. Женщина может украсить этот мир и сделать чуточку счастливее тех, кто рядом.Организаторы отмечают, что мероприятие призвано выявить среди норильчанок единомышленниц (кто знает, что из этого вырастет? Дружба? Женский клуб?).Страница мероприятия в НПР https://vk.com/club169013952 (ссылка в шапке профиля). На сегодняшний день на флешмоб зарегистрировалось уже почти четыре десятка участниц.