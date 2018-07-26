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26 июля 2018, 17:32



Прокуратура Норильска проводит проверку по факту обнаружения ртути в теплоцентре многоквартирного дома.

Разлитие ртути обнаружено в изолированном помещении второго подъезда 18.07.2018. В тот же день на место происшествия выехали специализированные службы, которые произвели замеры концентрации паров ртути и провели первичные мероприятия по сбору опасного вещества. В настоящее время доступ в помещение ограничен, сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии контролируют концентрацию ртути в воздухе, управляющей организацией решен вопрос о проведении демеркуризации помещений. По данным обстоятельствам прокуратурой города и органами внутренних дел проводится проверка, ход и результаты которой взяты на особый контроль и. о. прокурора города.

Просмотров:133 По поручению и. о. прокурора города организована прокурорская проверка по факту обнаружения ртути в помещении теплоцентра многоквартирного дома по адресу: г. Норильск, проезд Солнечный, д. 10а.Разлитие ртути обнаружено в изолированном помещении второго подъезда 18.07.2018. В тот же день на место происшествия выехали специализированные службы, которые произвели замеры концентрации паров ртути и провели первичные мероприятия по сбору опасного вещества.В настоящее время доступ в помещение ограничен, сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии контролируют концентрацию ртути в воздухе, управляющей организацией решен вопрос о проведении демеркуризации помещений.По данным обстоятельствам прокуратурой города и органами внутренних дел проводится проверка, ход и результаты которой взяты на особый контроль и. о. прокурора города.