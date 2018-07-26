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26 июля 2018, 18:09



Житель Норильска поделился интимными снимками жены и попал на скамью подсудимых.

В ходе следствия установлено, что в мае 2018 года 30-летний житель Норильска создал фейковую страницу на love.mail.ru. Там он разместил интимные фотоснимки экс-супруги. Личные материалы стали достоянием общественности, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Красноярскому краю. В ведомстве также сообщили, что мужчина нарушил конституционное право бывшей жены на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и доброго имени. В отношении 30-летнего норильчанина возбудили уголовное дело по статье «Незаконное распространение сведений о частной жизни». Ему грозит до двух лет лишения свободы. В ближайшее время суд рассмотрит материалы дела и вынесет приговор.

Просмотров:60 Мужчина разместил в сети интимные фото своей бывшей супруги. Возможно, хотел насолить, вместо этого сам попал в поле зрения краевого следственного комитета.В ходе следствия установлено, что в мае 2018 года 30-летний житель Норильска создал фейковую страницу на love.mail.ru. Там он разместил интимные фотоснимки экс-супруги. Личные материалы стали достоянием общественности, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Красноярскому краю.В ведомстве также сообщили, что мужчина нарушил конституционное право бывшей жены на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и доброго имени.В отношении 30-летнего норильчанина возбудили уголовное дело по статье «Незаконное распространение сведений о частной жизни». Ему грозит до двух лет лишения свободы. В ближайшее время суд рассмотрит материалы дела и вынесет приговор.