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26 июля 2018, 18:16



В Тамбове под суд попал мужчина из Норильска, избивший местного жителя.

Для выяснения обстоятельств произошедшего водитель «Мицубиси» вышел из салона своего автомобиля и направился к стоявшему на проезжей части водителю «Соболя». Во время разговора между ними возник словесный конфликт, в ходе которого норильчанин нанес тамбовчанину удары кулаком в область шеи и подбородка, после чего в присутствии многочисленных участников дорожного движения между мужчинами произошла драка. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, у потерпевшего тамбовчанина обнаружены телесные повреждения в виде тупой травмы шеи с переломом щитовидного хряща гортани, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни, отметили в прокуратуре. В итоге суд назначил жителю Норильска наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

Просмотров:81 В июле 2016 года 38-летний житель Норильска, управляя автомобилем «Мицубиси Аутлендер», в дневное время двигался по проезжей части улицы Гагарина города Тамбова. В попутном с ним направлении двигался автомобиль «Соболь» под управлением местного жителя, который допустил соприкосновение правым боковым зеркалом заднего вида своей машины с левым боковым зеркалом заднего вида машины норильчанина, сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.Для выяснения обстоятельств произошедшего водитель «Мицубиси» вышел из салона своего автомобиля и направился к стоявшему на проезжей части водителю «Соболя». Во время разговора между ними возник словесный конфликт, в ходе которого норильчанин нанес тамбовчанину удары кулаком в область шеи и подбородка, после чего в присутствии многочисленных участников дорожного движения между мужчинами произошла драка.Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, у потерпевшего тамбовчанина обнаружены телесные повреждения в виде тупой травмы шеи с переломом щитовидного хряща гортани, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни, отметили в прокуратуре.В итоге суд назначил жителю Норильска наказание в виде трех лет лишения свободы условно.