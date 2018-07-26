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26 июля 2018, 18:37



Кандидаты в губернаторы Красноярского края подали документы в избирком.



Просмотров:40 Кандидаты в губернаторы Красноярского края подали документы на регистрацию в избирком. Листы поддержки кандидата в избирательную комиссию предоставил врио главы региона Александр Усс. Усс заявил, что избирательной кампании у него нет, он делами доказывал, что готов исполнять обязанности губернатора. Также документы на регистрацию в избирком предоставили кандидат от ЛДПР Егор Бондаренко, Иван Серебряков от «Патриотов России» и кандидат от «Справедливой России» Александр Лымпио. Все они собрали необходимые подписи в свою поддержку. Также в избирком пришли кандидаты на должность члена Совета Федерации: председатель комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин и советник губернатора края Любовь Елизарьева. В течение 10 дней избирательная комиссия должна принять решение о регистрации кандидатов. Выборы губернатора Красноярского края состоятся в единый день голосования - 9 сентября.