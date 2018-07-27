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27 июля 2018, 12:58



Впервые в истории клуб, представляющий Красноярье, пробился в Российскую футбольную премьер-лигу.

Свое шествие в сильнейшей лиге страны красноярцы начнут в это воскресенье, 29 июля, матчем против петербургского «Зенита». Но поскольку домашняя арена «Енисея» стадион «Центральный» находится на реконструкции, игра пройдет в Тюмени, начало – в 14.00 по московскому времени. Отметим, что ФК «Енисей» был основан в 1937 году. В разные годы команда носила названия: «Локомотив» (1937-1967), «Рассвет» (1968-1969), «Автомобилист» (1970-1990), «Металлург» (1990-2010), «Металлург-Енисей» (2010-2011). Свое нынешнее название клуб обрел в 2011 году. Добавим, что «Енисей» возглавляет известный по выступлениям за московский «Спартак» и португальский «Порту» Дмитрий Аленичев, которому в работе помогает экс-игрок сборной России Егор Титов.

Просмотров:162 Речь идет о ФК «Енисей» (Красноярск), который по итогам прошлого сезона занял третье место в Футбольной национальной лиге, а в стыковых матчах переиграл соперника.Свое шествие в сильнейшей лиге страны красноярцы начнут в это воскресенье, 29 июля, матчем против петербургского «Зенита». Но поскольку домашняя арена «Енисея» стадион «Центральный» находится на реконструкции, игра пройдет в Тюмени, начало – в 14.00 по московскому времени.Отметим, что ФК «Енисей» был основан в 1937 году. В разные годы команда носила названия: «Локомотив» (1937-1967), «Рассвет» (1968-1969), «Автомобилист» (1970-1990), «Металлург» (1990-2010), «Металлург-Енисей» (2010-2011). Свое нынешнее название клуб обрел в 2011 году.Добавим, что «Енисей» возглавляет известный по выступлениям за московский «Спартак» и португальский «Порту» Дмитрий Аленичев, которому в работе помогает экс-игрок сборной России Егор Титов.