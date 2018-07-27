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27 июля 2018, 13:08



Центральное почтовое отделение в Норильске возобновило работу.

В отделении 663302 проведена демеркуризация помещений и почтовых отправлений, находившихся в почтовом отделении. Все сотрудники Норильского почтамта проходят внеплановый медицинский осмотр. УФПС Красноярского края содействует правоохранительным органам в расследовании инцидента. Напомним, 16.07.2018 в центре почтовых отправлений ООО «ЕЦПО» была обнаружена посылка с поврежденным ртутным выпрямителем тока, из которого произошла утечка опасного вещества. Днем позже, 17.07.2018, капли ртути были обнаружены в отделе сортировки Почты России, откуда и поступила посылка в центр почтовых отправлений. Клиенты и сотрудники отделения почтовой связи не пострадали. Сейчас в Почте России принимают решение об обращении в суд и другие надзорные органы для привлечения к ответственности отправителя данной посылки. Также Почта России напоминает: коррозионные вещества и изделия, их содержащие, а также предметы, которые по своему характеру или упаковке могут представлять опасность для почтовых работников, пачкать или портить другие почтовые отправления и почтовое оборудование, к пересылке запрещены. С требованиями к содержимому и упаковке отправлений можно ознакомиться на сайте:

Просмотров:193 Режим работы центрального отделения почтовой связи с 26 июля и до конца следующей продлен на один час.В отделении 663302 проведена демеркуризация помещений и почтовых отправлений, находившихся в почтовом отделении. Все сотрудники Норильского почтамта проходят внеплановый медицинский осмотр.УФПС Красноярского края содействует правоохранительным органам в расследовании инцидента. Напомним, 16.07.2018 в центре почтовых отправлений ООО «ЕЦПО» была обнаружена посылка с поврежденным ртутным выпрямителем тока, из которого произошла утечка опасного вещества. Днем позже, 17.07.2018, капли ртути были обнаружены в отделе сортировки Почты России, откуда и поступила посылка в центр почтовых отправлений. Клиенты и сотрудники отделения почтовой связи не пострадали.Сейчас в Почте России принимают решение об обращении в суд и другие надзорные органы для привлечения к ответственности отправителя данной посылки.Также Почта России напоминает: коррозионные вещества и изделия, их содержащие, а также предметы, которые по своему характеру или упаковке могут представлять опасность для почтовых работников, пачкать или портить другие почтовые отправления и почтовое оборудование, к пересылке запрещены. С требованиями к содержимому и упаковке отправлений можно ознакомиться на сайте: https://www.pochta.ru/support/post-rules/content-package-rules