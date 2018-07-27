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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
21:16 #Осторожномишки! Снова и снова нас предупреждают те, кто сталкивается с ними на природе.
17:50 Завершился Архипастырский визит Епископа Норильского и Туруханского Агафангела в сопровождении духовенства в отдаленные поселки Таймырского благочиния
16:58 В Музее Норильска 30 июля начинается третья в этом сезоне летняя «продленка»
16:32 В Норильске состоялся расширенный политсовет «Единой России»
15:23 Парк Норильской станции Скорой медицинской помощи пополнился новыми автомобилями. На линию они выйдут примерно через месяц
14:27 Сразу два астрономических явления произойдут сегодня. Лунное затмение и Великое противостояние Марса с Солнцем смогут наблюдать жители России.
13:19 В Норильске перед судом предстанет житель Хакасии за кражу денег с банковской карты.
13:08 Центральное почтовое отделение в Норильске возобновило работу.
12:58 Впервые в истории клуб, представляющий Красноярье, пробился в Российскую футбольную премьер-лигу.
18:37 Кандидаты в губернаторы Красноярского края подали документы в избирком.[все новости]
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