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27 июля 2018, 13:19



В Норильске перед судом предстанет житель Хакасии за кражу денег с банковской карты.

Из объяснений потерпевшего стало известно, что накануне к нему пришли гости, после распития с ними спиртного он уснул, а когда проснулся, обнаружил пропажу банковской карты. В краже оперативники уголовного розыска заподозрили 40-летнего мужчину, уроженца Республики Хакасия, который был в компании гостей. Когда хозяин квартиры уснул, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, похитил банковскую карту, принадлежащую потерпевшему, с которой впоследствии снял деньги. При этом большую часть средств злоумышленник потратил на продукты и спиртное. Подозреваемый уже написал явку с повинной. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба гражданину». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для принятия законного решения, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:192 В январе текущего года в полицию обратился житель района Талнах с заявлением о том, что с его банковской карты пропало более 47 тысяч рублей.Из объяснений потерпевшего стало известно, что накануне к нему пришли гости, после распития с ними спиртного он уснул, а когда проснулся, обнаружил пропажу банковской карты.В краже оперативники уголовного розыска заподозрили 40-летнего мужчину, уроженца Республики Хакасия, который был в компании гостей. Когда хозяин квартиры уснул, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, похитил банковскую карту, принадлежащую потерпевшему, с которой впоследствии снял деньги. При этом большую часть средств злоумышленник потратил на продукты и спиртное.Подозреваемый уже написал явку с повинной.В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба гражданину». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для принятия законного решения, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.