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27 июля 2018, 14:27



Сразу два астрономических явления произойдут сегодня. Лунное затмение и Великое противостояние Марса с Солнцем смогут наблюдать жители России.

Наилучшие условия для наблюдений этого затмения с территории России наступят на Северном Кавказе, Прикаспийской низменности и Южном Урале. Там наибольшая фаза затмения произойдет вблизи местной полуночи и будет видна на высоте более 20 градусов над горизонтом. В центральных районах России Луна будет видна на меньшей высоте, уточняют астрономы Московского планетария. В Москве полная Луна взойдет над юго-восточным горизонтом после 21.00 мск, уже начав погружаться в полутень Земли. Спустя час, в 22.00 мск там же вслед за ней появится ярко-красный Марс. В момент максимальной фазы затмения, в 23.30 мск, Луна будет находиться в 14 градусах над горизонтом, а Марс будет виден на шесть-семь градусов ниже Луны у южного горизонта. Оба светила будут располагаться в созвездии Козерога, иметь красный цвет и, вероятно, схожую яркость, представляя собой редкое зрелище. Следующее Великое противостояние Марса произойдет только 15 сентября 2035 года, сообщают РИА Новости. Начальные частные фазы затмения смогут наблюдаться под утро 28 июля даже на Дальнем Востоке. Затмение не будет видно только в северной части Сибири. Продолжительность полного лунного затмения составит три часа 56 минут (с 21.24 мск до 01.20 мск), а полная фаза продлится один час 43 минуты (с 22.30 мск до 00.13 мск). Всего в XXI веке произойдет 225 лунных затмений, из них 85 — полные, а из этих полных — лишь шесть, чья продолжительность больше трех с половиной часов. Самым долгим и зрелищным станет полное затмение 27 июля 2018 года. Внимательно отнестись к сегодняшнему астрономическому явлению советуют астрологи. Даже если мы и не увидим затмения, это не значит, что оно не окажет на нас определенного влияния. Больше всего затмение повлияет на Водолея, Льва, Тельца, Скорпиона, им астрологи предлагают быть особо внимательными и острожными. А всем без исключения рекомендуют в этот день обойтись без нецензурной брани, проклятий и даже обычной критики в адрес окружающих.

Просмотров:230 Полное лунное затмение 27 июля 2018 года - одно из наиболее интересных и благоприятных для наблюдений в европейской части России за несколько лет. Несмотря на короткую летнюю ночь, явление будет видно с начала и до конца, и только в северо-западных районах Луна будет восходить над горизонтом в начальных фазах затмения. Полная фаза будет хорошо видна и в Западной Сибири, а ее начало – до озера Байкал.Наилучшие условия для наблюдений этого затмения с территории России наступят на Северном Кавказе, Прикаспийской низменности и Южном Урале. Там наибольшая фаза затмения произойдет вблизи местной полуночи и будет видна на высоте более 20 градусов над горизонтом. В центральных районах России Луна будет видна на меньшей высоте, уточняют астрономы Московского планетария.В Москве полная Луна взойдет над юго-восточным горизонтом после 21.00 мск, уже начав погружаться в полутень Земли. Спустя час, в 22.00 мск там же вслед за ней появится ярко-красный Марс. В момент максимальной фазы затмения, в 23.30 мск, Луна будет находиться в 14 градусах над горизонтом, а Марс будет виден на шесть-семь градусов ниже Луны у южного горизонта. Оба светила будут располагаться в созвездии Козерога, иметь красный цвет и, вероятно, схожую яркость, представляя собой редкое зрелище. Следующее Великое противостояние Марса произойдет только 15 сентября 2035 года, сообщают РИА Новости.Начальные частные фазы затмения смогут наблюдаться под утро 28 июля даже на Дальнем Востоке. Затмение не будет видно только в северной части Сибири.Продолжительность полного лунного затмения составит три часа 56 минут (с 21.24 мск до 01.20 мск), а полная фаза продлится один час 43 минуты (с 22.30 мск до 00.13 мск).Всего в XXI веке произойдет 225 лунных затмений, из них 85 — полные, а из этих полных — лишь шесть, чья продолжительность больше трех с половиной часов. Самым долгим и зрелищным станет полное затмение 27 июля 2018 года.Внимательно отнестись к сегодняшнему астрономическому явлению советуют астрологи. Даже если мы и не увидим затмения, это не значит, что оно не окажет на нас определенного влияния. Больше всего затмение повлияет на Водолея, Льва, Тельца, Скорпиона, им астрологи предлагают быть особо внимательными и острожными. А всем без исключения рекомендуют в этот день обойтись без нецензурной брани, проклятий и даже обычной критики в адрес окружающих.