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27 июля 2018, 15:23

Парк Норильской станции Скорой медицинской помощи пополнился новыми автомобилями. На линию они выйдут примерно через месяц


Семь новых автомобилей ГАЗ, которые заменят аналогичное количество старых единиц, прибыли из Нижнего Новгорода (Горьковский автомобильный завод) через Красноярск. Транспортировка осуществлялась по Енисею. Три из новых автомобилей класса А (фельдшерские), три - класса В (врачебные), еще один – класса С (реанимационный). Они отличаются внутренней начинкой - комплектованием занималась специализированная фирма «Луидор», оборудовавшая автомобили преимущественно отечественной медицинской техникой. При этом три автомобиля будут переданы в Талнах, и еще один – в Кайеркан, остальные будут работать по Центральному району. Существенным отличием является светосигнализация, которая более усовершенствована.
По словам и.о. главного врача станции Скорой медицинской помощи Норильска Игоря Хмары, новые автомобили, приобретенные за счет краевых средств, начнут эксплуатироваться примерно через месяц после оформления необходимой документации и «обкатки», которая должна составить 1,5 тысячи км. Пока что на спидометрах порядка 100 км – путь от Дудинки до Норильска.
Добавим, что гарантийный срок автомобилей – один год, при этом они рассчитаны на пятилетнюю эксплуатацию.
«После списания устаревших автомобилей и с учетом новых, наш автопарк составит 29 единиц. Ежедневно на линию выходят 18 бригад, остальные – в резерве. В предыдущий раз наш парк обновлялся в 2016 году, когда к нам поступило шесть машин», - рассказал «Заполярной правде» Игорь Хмара.

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