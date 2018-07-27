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27 июля 2018, 16:32



В Норильске состоялся расширенный политсовет «Единой России»

Расширенное заседание местного политсовета состоялось в Норильске в четверг, 26 июля. В нём приняли участие более 30 человек, в числе которых – депутаты партийной фракции в Городском совете. В повестке заседания было несколько вопросов. Так, единороссы обсудили проведение аудита членов партии, создание комиссии по обращениям граждан, реализацию партийных проектов в территории. Кроме того, состоялось принятие в ряды партии трёх новых активистов. Ими стали машинист ООО «ПСМК» Юрис Гельженис, работник заполярного филиала горно-металлургической компании «Норильский никель» Виталий Петров и пенсионер, депутат горсовета Ирик Низамеев. Единороссы поздравили новых однопартийцев и выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Ещё одним вопросом политсовета стало обсуждение законопроекта о пенсионной системе. Свои предложения по совершенствованию системы и повышению качества жизни и доходов пенсионеров высказали как депутаты горсовета, так и присутствующие партийные активисты из разных районов города. В ходе заседания было решено продолжить активное обсуждение законопроекта с населением и собрать все поступившие предложения от жителей. Секретарь местного отделения партии, заместитель Главы Норильска по городском хозяйству Николай Жигулин напомнил о том, что «Единая Россия» проводит сбор предложений граждан по совершенствованию пенсионной системы посредством электронной почты – krasnoyarsk.er.ru-pensii@inbox.ru Секретарь также добавил, что партия проводит широкое обсуждение системы на местах именно для того, чтобы важные предложения регионов были учтены в конечной редакции нового законопроекта.

Просмотров:104 Единороссы приняли новых однопартийцев и обсудили пенсионную системуРасширенное заседание местного политсовета состоялось в Норильске в четверг, 26 июля. В нём приняли участие более 30 человек, в числе которых – депутаты партийной фракции в Городском совете. В повестке заседания было несколько вопросов. Так, единороссы обсудили проведение аудита членов партии, создание комиссии по обращениям граждан, реализацию партийных проектов в территории. Кроме того, состоялось принятие в ряды партии трёх новых активистов. Ими стали машинист ООО «ПСМК» Юрис Гельженис, работник заполярного филиала горно-металлургической компании «Норильский никель» Виталий Петров и пенсионер, депутат горсовета Ирик Низамеев. Единороссы поздравили новых однопартийцев и выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.Ещё одним вопросом политсовета стало обсуждение законопроекта о пенсионной системе. Свои предложения по совершенствованию системы и повышению качества жизни и доходов пенсионеров высказали как депутаты горсовета, так и присутствующие партийные активисты из разных районов города. В ходе заседания было решено продолжить активное обсуждение законопроекта с населением и собрать все поступившие предложения от жителей. Секретарь местного отделения партии, заместитель Главы Норильска по городском хозяйству Николай Жигулин напомнил о том, что «Единая Россия» проводит сбор предложений граждан по совершенствованию пенсионной системы посредством электронной почты – krasnoyarsk.er.ru-pensii@inbox.ruСекретарь также добавил, что партия проводит широкое обсуждение системы на местах именно для того, чтобы важные предложения регионов были учтены в конечной редакции нового законопроекта.