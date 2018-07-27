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27 июля 2018, 16:58



В Музее Норильска 30 июля начинается третья в этом сезоне летняя «продленка»

А в понедельник, 30 июля, начнутся занятия у юных палеонтологов в Музее Норильска (46-13-27). А юные орнитологи Талнаха соберутся в Талнахском филиале Музея (44-27-81). Ждут детей и в художественной галерее на смене «Творческая революция» (43-35-68). В группы набирают до 25 детей в возрасте 7-11 лет. Всего по будням, с 14 до 17 часов, запланировано 15 занятий. Последняя в этом году «Летняя продленка» завершится 17 августа.

Просмотров:93 Накануне завершилась очередная летняя смена «Музейной продленки». Выпускниками стали юные зоологи, которые теперь очень гордятся новыми познаниями о животном мире Таймыра. А в Талнахском филиале Музея Норильска юные геологи стали обладателями удивительных знаний о том, как менялись континенты нашей планеты за многие миллионы лет. Свои новые произведения, после изучения различных техник изобразительного искусства, создали юные творцы - участники арт-продленки в художественной галерее. Музейные педагоги с удовольствием вручили своим маленьким выпускникам удостоверения о том, что они успешно прошли занятия тематической смены.А в понедельник, 30 июля, начнутся занятия у юных палеонтологов в Музее Норильска (46-13-27). А юные орнитологи Талнаха соберутся в Талнахском филиале Музея (44-27-81). Ждут детей и в художественной галерее на смене «Творческая революция» (43-35-68). В группы набирают до 25 детей в возрасте 7-11 лет. Всего по будням, с 14 до 17 часов, запланировано 15 занятий. Последняя в этом году «Летняя продленка» завершится 17 августа.