Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

27 июля 2018, 17:50



Завершился Архипастырский визит Епископа Норильского и Туруханского Агафангела в сопровождении духовенства в отдаленные поселки Таймырского благочиния

22 июля Владыка Агафангел совершил Великое освящение нового храма святых Первоверховных апостолов Петра и Павла в сельском поселении Караул. Он вручил церковные награды мирянам за вклад в строительство церкви, настоятелем которой стал иерей Анатолий Грудаков - многие норильчане помнят и любят его, как внимательного и заботливого пастыря. В дар храму Епископ Агафангел передал рукописную икону Воскресения Христова. 23 июля миссия достигла поселка Диксон, где отслужили Божественную литургию в храме Николая Чудотворца. В поселок Байкаловск, где нет своего храма, Архиерей совершил Таинство Крещения местных жителей. Завершилась миссия 25 июля, в день празднования в честь иконы Божией Матери «Троеручица», в поселке Усть-Порт, где на средства местных предпринимателей возведен храм Святого Георгия Победоносца. Во время литургии, как и на всех службах в таймырских поселках, возносились молитвы о мире на Украине. Церковных наград были удостоены миряне, помогавшие в создании красивой деревянной церкви на высоком берегу Енисея. 28 июля, в 1030-ю годовщину Крещения Руси, когда отмечается и День памяти Святого равноапостольного князя Владимира, Епископ Агафангел в 9 утра возглавит Божественную литургию в Свято-Скорбященском соборе города Норильска. В честь престольного праздника состоится и служба в Свято-Владимирском храме-памятнике, который находится на улице Бегичева, 9. Ровно в полдень по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла во всех храмах России зазвонят праздничные колокола.

Просмотров:99 Православная миссия на борту ледокола «Авраамий Завенягин» началась в ночь на 21 июля молебном для отправляющихся в путешествие по водам Енисея. Владыка пожелал своим спутникам и капитану Михаилу Гутько с командой Божией помощи в путешествии на Север.22 июля Владыка Агафангел совершил Великое освящение нового храма святых Первоверховных апостолов Петра и Павла в сельском поселении Караул. Он вручил церковные награды мирянам за вклад в строительство церкви, настоятелем которой стал иерей Анатолий Грудаков - многие норильчане помнят и любят его, как внимательного и заботливого пастыря. В дар храму Епископ Агафангел передал рукописную икону Воскресения Христова.23 июля миссия достигла поселка Диксон, где отслужили Божественную литургию в храме Николая Чудотворца. В поселок Байкаловск, где нет своего храма, Архиерей совершил Таинство Крещения местных жителей.Завершилась миссия 25 июля, в день празднования в честь иконы Божией Матери «Троеручица», в поселке Усть-Порт, где на средства местных предпринимателей возведен храм Святого Георгия Победоносца. Во время литургии, как и на всех службах в таймырских поселках, возносились молитвы о мире на Украине. Церковных наград были удостоены миряне, помогавшие в создании красивой деревянной церкви на высоком берегу Енисея.28 июля, в 1030-ю годовщину Крещения Руси, когда отмечается и День памяти Святого равноапостольного князя Владимира, Епископ Агафангел в 9 утра возглавит Божественную литургию в Свято-Скорбященском соборе города Норильска. В честь престольного праздника состоится и служба в Свято-Владимирском храме-памятнике, который находится на улице Бегичева, 9. Ровно в полдень по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла во всех храмах России зазвонят праздничные колокола.