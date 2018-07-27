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27 июля 2018, 21:16



#Осторожномишки! Снова и снова нас предупреждают те, кто сталкивается с ними на природе.

Во-первых, не суетиться, не прикармливать. Издавать громкие звуки всем, чем возможно. Во-вторых, если вас несколько человек, надо собраться в одну кучу, чтобы общий по объему быть больше, чем медведь. Возможно, эти нехитрые правила кому-то пригодятся.

Просмотров:59 Это видео Геннадий Полторыхин сделал, находясь буквально в трех метрах от косолапого. "Медведь-подросток", а ему где-то около двух лет, - отметил Геннадий, - в поисках еды довольно частый гость в этой стороне. Но всегда вовремя предупреждают собаки". Снять так близко удалось, потому что медведь не увидел, стоявшего за забором хозяина подворья. Медведь поживился найденным во дворе куском сала и отправился восвояси. Геннадий - опытный тундровик, поэтому предупреждает о правилах поведения при встрече с косолапым.Во-первых, не суетиться, не прикармливать. Издавать громкие звуки всем, чем возможно. Во-вторых, если вас несколько человек, надо собраться в одну кучу, чтобы общий по объему быть больше, чем медведь. Возможно, эти нехитрые правила кому-то пригодятся.