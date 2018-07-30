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30 июля 2018, 12:20



В Норильске прошли соревнования по функциональному многоборью

Участникам необходимо было преодолеть ряд испытаний: прыжки через канат, «переправа», «кочки», броски медбола и так далее. По словам главного судьи Константина Кочана, несмотря на небольшой дождь, соревнования прошли по плану: «Спортсмены показали хороший уровень, при этом некоторые команды уже сейчас можно было бы выставить на краевые состязания. С каждым годом уровень наших постоянных участников только растет», - отметил Константин Кочан. В итоговом протоколе первое место заняла команда ПСМК, вторыми стали спортсмены из Заполярного транспортного филиала, третьими – из ООО «Медвежий ручей». В личном первенстве победу праздновали Ярослав Алексеев (ЗТФ) и Анастасия Разина (ПСМК). Следующие соревнования по функциональному многоборью пройдут 11 августа также на «Заполярнике» и будут приурочены к Дню физкультурника. К участию приглашаются все желающие. Кроме того, тогда же, 11 августа, на «Заполярнике» пройдут первые состязания по функциональному многоборью среди пожарных команд.

Просмотров:84 Традиционные состязания состоялись на стадионе «Заполярник» и собрали 44 участника из 11 команд Движения молодых специалистов «Лидер». Организаторы – ДМС «Лидер» при поддержке Норильской федерации функционального многоборья Кроссфит.Участникам необходимо было преодолеть ряд испытаний: прыжки через канат, «переправа», «кочки», броски медбола и так далее. По словам главного судьи Константина Кочана, несмотря на небольшой дождь, соревнования прошли по плану:«Спортсмены показали хороший уровень, при этом некоторые команды уже сейчас можно было бы выставить на краевые состязания. С каждым годом уровень наших постоянных участников только растет», - отметил Константин Кочан.В итоговом протоколе первое место заняла команда ПСМК, вторыми стали спортсмены из Заполярного транспортного филиала, третьими – из ООО «Медвежий ручей». В личном первенстве победу праздновали Ярослав Алексеев (ЗТФ) и Анастасия Разина (ПСМК).Следующие соревнования по функциональному многоборью пройдут 11 августа также на «Заполярнике» и будут приурочены к Дню физкультурника. К участию приглашаются все желающие. Кроме того, тогда же, 11 августа, на «Заполярнике» пройдут первые состязания по функциональному многоборью среди пожарных команд.