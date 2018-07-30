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30 июля 2018, 12:59



Пять норильских социальных учреждений стали победителями краевого конкурса.

- в номинации «Общее образование» 3-е место присуждено МАОУ «Гимназия № 48»; - в номинации «Детское дошкольное образование» 2-е место присуждено МБДОУ «Детский сад № 14 «Олененок»; - в номинации «Предоставление социальных услуг» 1-е и 3-е места присуждены МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения муниципального образования город Норильск» и МБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Норильский»; - в номинации «Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта» 2-е место присуждено МБУ «Спортивный комплекс «Талнах».

Просмотров:222 Краевой смотр-конкурс «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства» проводится ежегодно в целях развития системы социального партнерства. По результатам конкурса, проведенного в 2017 году, в число победителей вошло пять норильских учреждений:- в номинации «Общее образование» 3-е место присуждено МАОУ «Гимназия № 48»;- в номинации «Детское дошкольное образование» 2-е место присуждено МБДОУ «Детский сад № 14 «Олененок»;- в номинации «Предоставление социальных услуг» 1-е и 3-е места присуждены МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения муниципального образования город Норильск» и МБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Норильский»;- в номинации «Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта» 2-е место присуждено МБУ «Спортивный комплекс «Талнах».