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30 июля 2018, 13:03



В Норильске выявили сильнейших в третьем этапе по мини-мотокроссу и мотокроссу.

«На этот раз участников было немногим меньше, возможно, из-за погодных условий. Но в целом, конечно же, это мало как отразилось на зрелищности. Что немаловажно, заезды прошли без серьезных происшествий», - сказал главный судья соревнований Александр Татарин. По итогам заездов победу в классе «Кросс» праздновал Сергей Савинов, за ним расположились Дмитрий Долганов и Анатолий Войтович. В классе «Питбайк» первое место занял Геннадий Апокин, вторым к финишу пришел Дмитрий Губаренко, третьим – Елена Турчина. Следующий, четвертый, этап соревнований пройдет через две недели. Всего же в летних заездах, которые завершатся в сентябре, предусмотрено пять этапов.

Просмотров:248 Соревнования прошли на трассе в районе реки Щучьей с участием 14 спортсменов. По регламенту состязаний участникам необходимо было преодолеть два заезда, каждый из которых составил десять кругов по 900 метров.«На этот раз участников было немногим меньше, возможно, из-за погодных условий. Но в целом, конечно же, это мало как отразилось на зрелищности. Что немаловажно, заезды прошли без серьезных происшествий», - сказал главный судья соревнований Александр Татарин.По итогам заездов победу в классе «Кросс» праздновал Сергей Савинов, за ним расположились Дмитрий Долганов и Анатолий Войтович. В классе «Питбайк» первое место занял Геннадий Апокин, вторым к финишу пришел Дмитрий Губаренко, третьим – Елена Турчина.Следующий, четвертый, этап соревнований пройдет через две недели. Всего же в летних заездах, которые завершатся в сентябре, предусмотрено пять этапов.