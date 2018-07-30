Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

30 июля 2018, 13:16



Норильские полицейские посетили военно-патриотический лагерь «Мальчишки Севера».

Инспектор по делам несовершеннолетних Алла Пшеничных рассказала детям о вреде табака и алкоголя, а также об ответственности за их употребление в общественных местах. Она отметила, что за нарушение законов есть три вида ответственности: дисциплинарная, административная и уголовная. В ходе беседы инспектор привела примеры из жизни молодых людей, которые совершали противоправные деяния и понесли за них ответственность. Инспектор ДПС Богдан Федоровский провел беседы на тему безопасности дорожного движения, в частности, о правилах поведения на дорогах города и езды на велосипеде. Ребята активно включились в обсуждение всех тем, задали много интересующих вопросов, на которые сотрудники полиции дали исчерпывающие ответы, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:211 Сотрудники отдела МВД России по г. Норильску провели с ребятами профилактические беседы.Инспектор по делам несовершеннолетних Алла Пшеничных рассказала детям о вреде табака и алкоголя, а также об ответственности за их употребление в общественных местах. Она отметила, что за нарушение законов есть три вида ответственности: дисциплинарная, административная и уголовная. В ходе беседы инспектор привела примеры из жизни молодых людей, которые совершали противоправные деяния и понесли за них ответственность.Инспектор ДПС Богдан Федоровский провел беседы на тему безопасности дорожного движения, в частности, о правилах поведения на дорогах города и езды на велосипеде.Ребята активно включились в обсуждение всех тем, задали много интересующих вопросов, на которые сотрудники полиции дали исчерпывающие ответы, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.