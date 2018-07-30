|
|
Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
Пользователям
Реклама на сайте
Новости:
18:34 Полицейские и активисты «Молодой гвардии» провели в Норильске рейд по пресечению незаконной торговли алкоголем.
18:08 Красноярцы начали выступление в Премьер-лиге с поражения.
17:34 Новый поселок Тухард обретает новые очертания. На стройплощадку прибыла первая баржа с материалами.
16:55 Норильчан приглашают на военно-патриотический турнир «СтрелОК».
16:50 Здание приюта для бездомных животных в Норильске украшает граффити. Художники закончили работы по преображению фасада.
16:22 На севере Красноярского края завершилась первая смена «Арктического субботника».
15:43 Состоялись очередные игры чемпионата Норильска по футболу.
14:17 В выходные дни в Норильске прошел ягодный фестиваль.
13:27 Руководитель Росавиации Александр Нерадько провел рабочее совещание в аэропорту Норильска.
13:16 Норильские полицейские посетили военно-патриотический лагерь «Мальчишки Севера».
[все новости]
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх