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30 июля 2018, 13:27



Руководитель Росавиации Александр Нерадько провел рабочее совещание в аэропорту Норильска.

В работе совещания приняли участие представители компании «Норникель», администрации Красноярского края, города Норильска, аэропорта «Норильск», авиакомпании NordStar и группы компаний S7, ФГУП «Администрация гражданских аэропортов», ФГУП ГК ОрВД и подрядчиков реконструкции — ООО «Трансстроймеханизация» и ООО «Техспецпроект», сообщает пресс-служба «Норникеля». Заданные темпы работ позволяют полностью завершить реконструкцию взлетно-посадочной полосы (ВПП), участка перрона, рулежных дорожек, объектов радиотехнического обеспечения полетов и весь объем других работ, запланированных на строительный сезон в 2018 году, было отмечено на совещании. К сентябрю необходимо заменить на полосе светосигнальное, метеорологическое и радиотехническое оборудование, обеспечивающее полеты. Работы на аэропортовых объектах ведутся в круглосуточном режиме. За два прошедших лета было заменено 1740 метров бетонного покрытия ВПП. В этом году был уложен еще 1081 метр нового полотна. В июне в аэропорту «Норильск» приступили к реконструкции перрона, которая продолжится и следующим летом, но уже не повлияет на перевозки пассажиров, говорится в сообщении. Работа аэропорта в период реконструкции ВПП не прекращалась благодаря разработанной и утвержденной схеме организации пассажирских авиаперевозок на короткую ВПП на среднемагистральных самолетах вместительностью более 140 человек. По расчетам авиаперевозчиков, в общей сложности за летний период будет перевезено более 212 000 человек. Это количество совпадает с объемом перевозки в предыдущие годы, до начала реконструкции. Норильчане спокойно отправляются в запланированный отпуск и своевременно возвращаются обратно. В 2019 году авиаперевозки будут осуществляться без ограничений на всю располагаемую длину ВПП. Ранее, до начала работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы, планировалось полностью закрыть аэропорт «Норильск» на один летний сезон. Такая практика используется и считается оптимальной с точки зрения сроков проведения работ. Однако с учетом социальной важности аэропорта Росавиацией совместно с администрациями края и Норильска, руководством компании «Норникель» было проработано решение и найдены технологические возможности реконструкции без полного закрытия объекта.

Просмотров:295 На совещании обсуждались вопросы реконструкции взлетной полосы, перрона, объектов радиотехнического обеспечения полетов и инфраструктуры аэропорта в 2018 году.В работе совещания приняли участие представители компании «Норникель», администрации Красноярского края, города Норильска, аэропорта «Норильск», авиакомпании NordStar и группы компаний S7, ФГУП «Администрация гражданских аэропортов», ФГУП ГК ОрВД и подрядчиков реконструкции — ООО «Трансстроймеханизация» и ООО «Техспецпроект», сообщает пресс-служба «Норникеля».Заданные темпы работ позволяют полностью завершить реконструкцию взлетно-посадочной полосы (ВПП), участка перрона, рулежных дорожек, объектов радиотехнического обеспечения полетов и весь объем других работ, запланированных на строительный сезон в 2018 году, было отмечено на совещании. К сентябрю необходимо заменить на полосе светосигнальное, метеорологическое и радиотехническое оборудование, обеспечивающее полеты. Работы на аэропортовых объектах ведутся в круглосуточном режиме.За два прошедших лета было заменено 1740 метров бетонного покрытия ВПП. В этом году был уложен еще 1081 метр нового полотна. В июне в аэропорту «Норильск» приступили к реконструкции перрона, которая продолжится и следующим летом, но уже не повлияет на перевозки пассажиров, говорится в сообщении.Работа аэропорта в период реконструкции ВПП не прекращалась благодаря разработанной и утвержденной схеме организации пассажирских авиаперевозок на короткую ВПП на среднемагистральных самолетах вместительностью более 140 человек. По расчетам авиаперевозчиков, в общей сложности за летний период будет перевезено более 212 000 человек. Это количество совпадает с объемом перевозки в предыдущие годы, до начала реконструкции. Норильчане спокойно отправляются в запланированный отпуск и своевременно возвращаются обратно. В 2019 году авиаперевозки будут осуществляться без ограничений на всю располагаемую длину ВПП.Ранее, до начала работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы, планировалось полностью закрыть аэропорт «Норильск» на один летний сезон. Такая практика используется и считается оптимальной с точки зрения сроков проведения работ. Однако с учетом социальной важности аэропорта Росавиацией совместно с администрациями края и Норильска, руководством компании «Норникель» было проработано решение и найдены технологические возможности реконструкции без полного закрытия объекта.