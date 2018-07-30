Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

30 июля 2018, 14:17



В выходные дни в Норильске прошел ягодный фестиваль.

Дождь, зарядивший еще ночью, не прекращался все утро субботы, и казалось, что в таких условиях никто за город наслаждаться природой не поедет. Но к полудню в небе появился просвет и горожане постепенно стали стягиваться к «Оль-Гулю». И даже когда водой залило аппаратуру на сцене и пришлось концерт переместить в здание лыжной базы, разгулявшихся норильчан было не остановить. В мастер-классах, фотосессиях, в конкурсах поучаствовали сотни неугомонных детей и взрослых. От фестиваля все остались в полном восторге.

Просмотров:305 Погода на Фестивале северной ягоды в этом году испытывала на прочность и организаторов, и участников, но норильчан, стремящихся к празднику, никакой дождь не остановит. Оба выходных дня народ «хороводил» на «Оль-Гуле», несмотря ни на что.Дождь, зарядивший еще ночью, не прекращался все утро субботы, и казалось, что в таких условиях никто за город наслаждаться природой не поедет. Но к полудню в небе появился просвет и горожане постепенно стали стягиваться к «Оль-Гулю». И даже когда водой залило аппаратуру на сцене и пришлось концерт переместить в здание лыжной базы, разгулявшихся норильчан было не остановить. В мастер-классах, фотосессиях, в конкурсах поучаствовали сотни неугомонных детей и взрослых. От фестиваля все остались в полном восторге.