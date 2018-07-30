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30 июля 2018, 15:43



Состоялись очередные игры чемпионата Норильска по футболу.

В 7-м туре «Юлдыз» переиграл «Металлиста Сибири» - 2:0, «Океан» - «Мотор» - 3:0, «Обогатитель» - «Шахтер» - 3:1, «ДинРем» - «Алиабад» - 3:0, «Масаллы» - «Химик» - 7:2, «Туран» - «Транспортник» - 5:0, «Алания» - СКГМИ – 3:1. Матч между «Механиком» и «Строителем» победителя не выявил – 2:2. В 8-м туре «Алания» не оставила камня на камне от «Транспортника» - 7:0, «Туран» не без труда одолел «Масаллы» - 4:2, «ДинРем» легко разобрался с «Шахтером» - 6:0, а «Юлдыз» с «Механиком» - 5:0. Оставшиеся встречи 8-го тура будут доиграны на этой неделе. А уже в эти выходные стартует 9-й тур. Матчи, как и прежде, пройдут на стадионах «Заполярник» и «Солнышко». Пока что в турнирной таблице лидирует «Туран», в активе которого 21 очко в восьми проведенных встречах. На втором месте с 19 очками идет «Океан» - семь игр. Третью строчку делят между собой «ДинРем» и «Юлдыз» - у них по 18 очков при восьми и семи играх соответственно. «Алания» и «Строитель», которых принято называть одними из лидеров чемпионата, на пятом и шестом месте – 16 и 14 очков, при этом у «Алании» семь игр, а у «Строителя» - шесть. Замыкают турнирную таблицу «Химик», «Шахтер» и «Мотор», пока что не набравшие ни одного очка.

Просмотров:207 В минувшие выходные были сыграны матчи сразу двух туров - 7-го и частично 8-го.В 7-м туре «Юлдыз» переиграл «Металлиста Сибири» - 2:0, «Океан» - «Мотор» - 3:0, «Обогатитель» - «Шахтер» - 3:1, «ДинРем» - «Алиабад» - 3:0, «Масаллы» - «Химик» - 7:2, «Туран» - «Транспортник» - 5:0, «Алания» - СКГМИ – 3:1. Матч между «Механиком» и «Строителем» победителя не выявил – 2:2.В 8-м туре «Алания» не оставила камня на камне от «Транспортника» - 7:0, «Туран» не без труда одолел «Масаллы» - 4:2, «ДинРем» легко разобрался с «Шахтером» - 6:0, а «Юлдыз» с «Механиком» - 5:0.Оставшиеся встречи 8-го тура будут доиграны на этой неделе. А уже в эти выходные стартует 9-й тур. Матчи, как и прежде, пройдут на стадионах «Заполярник» и «Солнышко».Пока что в турнирной таблице лидирует «Туран», в активе которого 21 очко в восьми проведенных встречах. На втором месте с 19 очками идет «Океан» - семь игр. Третью строчку делят между собой «ДинРем» и «Юлдыз» - у них по 18 очков при восьми и семи играх соответственно. «Алания» и «Строитель», которых принято называть одними из лидеров чемпионата, на пятом и шестом месте – 16 и 14 очков, при этом у «Алании» семь игр, а у «Строителя» - шесть. Замыкают турнирную таблицу «Химик», «Шахтер» и «Мотор», пока что не набравшие ни одного очка.