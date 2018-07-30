Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

30 июля 2018, 16:22



На севере Красноярского края завершилась первая смена «Арктического субботника».

Итог двухнедельной работы первой смены: силами ребят и при помощи таймырских спасателей на набережной городского поселения было собрано 50 кубов бревен и 30 кубов строительного мусора, нарезано 500 погонных метров труб диаметром 120 мм; с помощью специальной техники снесено три деревянных двухэтажных дома, признанных аварийными, ведутся работы по подготовке к вывозу деревянных конструкций для их утилизации. Вторая смена волонтеров присоединится к «Арктическому субботнику» 2 августа, в ее состав войдут студенты из Дудинки и Норильска. Ребята совместно со спасателями управления по делам ГО и ЧС администрации муниципального района продолжат очищать территорию от бытового и технического мусора, убирать набережную городского поселения и разбирать некапитальные строения.

Просмотров:221 Экологический проект реализуется в городском поселении Диксон. Первая смена, стартовавшая 16 июля текущего года, завершилась. Половина студентов вернулась в краевую столицу, остальные пока продолжат трудиться, сообщает пресс-служба Таймырского муниципального района.Итог двухнедельной работы первой смены: силами ребят и при помощи таймырских спасателей на набережной городского поселения было собрано 50 кубов бревен и 30 кубов строительного мусора, нарезано 500 погонных метров труб диаметром 120 мм; с помощью специальной техники снесено три деревянных двухэтажных дома, признанных аварийными, ведутся работы по подготовке к вывозу деревянных конструкций для их утилизации.Вторая смена волонтеров присоединится к «Арктическому субботнику» 2 августа, в ее состав войдут студенты из Дудинки и Норильска. Ребята совместно со спасателями управления по делам ГО и ЧС администрации муниципального района продолжат очищать территорию от бытового и технического мусора, убирать набережную городского поселения и разбирать некапитальные строения.