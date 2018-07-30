Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

30 июля 2018, 16:50



Здание приюта для бездомных животных в Норильске украшает граффити. Художники закончили работы по преображению фасада.

«Работали только в сухую погоду, – говорит Дарья. – Поскольку трудиться на лесах в дождь запрещено техникой безопасности. Да и сами себе представьте, лето у нас и так не особо жаркое, а тут еще с неба вода льет. Или рисовать, или зонт держать. Помимо холода и ветра в погожие дни очень изводили комары. Они буквально стаями слетались на нас. Работа не простая, но очень интересная. Баллончик краски весит 400 грамм, и когда ты держишь его в руке несколько часов, эти граммы превращаются в килограммы. Ну и опять же приходится учитывать особенности поверхности, на которой ты рисуешь. В этот раз все получилось и рисунок вышел таким, каким он и задумывался на эскизе. Краски на фасаде даже чуточку ярче смотрятся». Общая площадь работ составила порядка 80 квадратных метров. Перед нанесением рисунка стены обстукивали, чтобы проверить на прочность штукатурку. Рисунок выполняли импортной краской, которую заказывали на материке. Она устойчива к погодным условиям, и производитель дает на нее максимальную гарантию десять лет, но с учетом наших климатических условий рисунок будет сохранять свою яркость лет пять. Впереди у граффитистов еще шесть объектов, которые находятся в черте города. В основном это подстанции во дворах. Часть этих объектов уже получила согласование у контролирующих организаций, а на другие художники еще ждут одобрения и переживают, что процедура согласования затягивается. Норильское лето, увы, короткое, и работы надо успеть завершить до конца августа.

Просмотров:229 Идея украсить здание приюта для бездомных животных родилась у Маргариты Соколовской, руководителя проекта Color city. Она написала проект для участия в благотворительной программе «Норильского никеля» «Мир новых возможностей» и выиграла грант. Эскиз граффити разработала и нарисовала художница Дарья Утробина. Вместе с выпускником «Школы стрит-арта» Михаилом Мартемьяновым они воплотили проект в жизнь, и здание приюта на Заводской, 19, заметно преобразилось. На работу ушло около пяти сухих дней.«Работали только в сухую погоду, – говорит Дарья. – Поскольку трудиться на лесах в дождь запрещено техникой безопасности. Да и сами себе представьте, лето у нас и так не особо жаркое, а тут еще с неба вода льет. Или рисовать, или зонт держать. Помимо холода и ветра в погожие дни очень изводили комары. Они буквально стаями слетались на нас. Работа не простая, но очень интересная. Баллончик краски весит 400 грамм, и когда ты держишь его в руке несколько часов, эти граммы превращаются в килограммы. Ну и опять же приходится учитывать особенности поверхности, на которой ты рисуешь. В этот раз все получилось и рисунок вышел таким, каким он и задумывался на эскизе. Краски на фасаде даже чуточку ярче смотрятся».Общая площадь работ составила порядка 80 квадратных метров. Перед нанесением рисунка стены обстукивали, чтобы проверить на прочность штукатурку. Рисунок выполняли импортной краской, которую заказывали на материке. Она устойчива к погодным условиям, и производитель дает на нее максимальную гарантию десять лет, но с учетом наших климатических условий рисунок будет сохранять свою яркость лет пять.Впереди у граффитистов еще шесть объектов, которые находятся в черте города. В основном это подстанции во дворах. Часть этих объектов уже получила согласование у контролирующих организаций, а на другие художники еще ждут одобрения и переживают, что процедура согласования затягивается. Норильское лето, увы, короткое, и работы надо успеть завершить до конца августа.