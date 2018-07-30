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30 июля 2018, 16:55



Норильчан приглашают на военно-патриотический турнир «СтрелОК».

По словам организаторов, состязания поделены на две возрастные группы - от 14 до 19 лет и от 20 до 30 лет. Турнир пройдет 4 августа в районе Кайеркан, на ул. Школьной, 10, второй этаж (тир). Начало в 15.00. Регистрация участников в 14.40. Победителей и призеров ждут памятные дипломы и подарки от Молодежного центра. Телефоны для справок: 39-14-88 и 8-913-504-86-94.

Просмотров:223 Организаторы турнира по стрельбе из пневматического оружия – Кайерканский молодежный центр и муниципальный штаб флагманской программы «Ассоциация военно-патриотических клубов». В состязаниях смогут принять участие молодые люди от 14 до 30 лет.По словам организаторов, состязания поделены на две возрастные группы - от 14 до 19 лет и от 20 до 30 лет. Турнир пройдет 4 августа в районе Кайеркан, на ул. Школьной, 10, второй этаж (тир). Начало в 15.00. Регистрация участников в 14.40.Победителей и призеров ждут памятные дипломы и подарки от Молодежного центра. Телефоны для справок: 39-14-88 и 8-913-504-86-94.