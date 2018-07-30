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30 июля 2018, 17:34



Новый поселок Тухард обретает новые очертания. На стройплощадку прибыла первая баржа с материалами.

Муниципальный район берет на себя создание социальной инфраструктуры: строительство начальной школы, детского сада, Дома культуры, административного здания, объекта торговли и аптечного пункта. Енисейский объединенный банк выделил 70 млн рублей на объекты коммунальной инфраструктуры: котельной и электростанции, электрических сетей, сетей тепловодоснабжения и канализации. Реализация проекта рассчитана до 2019 года. На сегодняшний день прибыла первая баржа со стройматериалами. Так, уже имеются первые комплекты и сваи на строительство сельского Дома культуры, малокомплектной школы и административного здания, где будут размещаться сотрудники почты, полиции и местной администрации. Работы по данным объектам планируется закончить до декабря текущего года. Ход строительства нового Тухарда проинспектировал глава Таймыра Сергей Ткаченко. В поездке его сопровождали сотрудники районной администрации, райсовета, представители инвесторов. Представительной комиссии сообщили, что скоро подойдет еще одна баржа, груженая стройматериалами для зданий котельной, дизельной, жилыми вагончиками для строителей, опорами ЛЭП, также погружены утеплители, кабельная продукция, трубы и спецтехника. В ближайшее время судно станет под разгрузку, сообщили в пресс-служба Таймырского муниципального района. Также строители подтвердили, что в конце текущего года 54 тухардские семьи справят новоселье. Необходимые материалы для строительства 27 двухквартирных домов уже прибыли. Возводить жилье будет ООО «Стройбыт 2000». Другой подрядчик - ООО «Таймырэнерго» - будет заниматься строительством электростанции и котельной, прокладкой канализации, сетей тепло-, водо- и электроснабжения.

Просмотров:211 Согласно трехстороннему соглашению жителей Тухарда из аварийных, ветхих домов и временных строений переселят в новый поселок, который будет построен неподалеку от старого. В рамках проекта компания «Норникель» выделила 90 млн руб. на строительство более двух тысяч кв. метров жилья. Также компания поможет с демонтажем и вывозом старых строений и окажет содействие в оформлении контракта на водоснабжение поселка.Муниципальный район берет на себя создание социальной инфраструктуры: строительство начальной школы, детского сада, Дома культуры, административного здания, объекта торговли и аптечного пункта.Енисейский объединенный банк выделил 70 млн рублей на объекты коммунальной инфраструктуры: котельной и электростанции, электрических сетей, сетей тепловодоснабжения и канализации. Реализация проекта рассчитана до 2019 года.На сегодняшний день прибыла первая баржа со стройматериалами. Так, уже имеются первые комплекты и сваи на строительство сельского Дома культуры, малокомплектной школы и административного здания, где будут размещаться сотрудники почты, полиции и местной администрации. Работы по данным объектам планируется закончить до декабря текущего года.Ход строительства нового Тухарда проинспектировал глава Таймыра Сергей Ткаченко. В поездке его сопровождали сотрудники районной администрации, райсовета, представители инвесторов. Представительной комиссии сообщили, что скоро подойдет еще одна баржа, груженая стройматериалами для зданий котельной, дизельной, жилыми вагончиками для строителей, опорами ЛЭП, также погружены утеплители, кабельная продукция, трубы и спецтехника. В ближайшее время судно станет под разгрузку, сообщили в пресс-служба Таймырского муниципального района.Также строители подтвердили, что в конце текущего года 54 тухардские семьи справят новоселье. Необходимые материалы для строительства 27 двухквартирных домов уже прибыли.Возводить жилье будет ООО «Стройбыт 2000». Другой подрядчик - ООО «Таймырэнерго» - будет заниматься строительством электростанции и котельной, прокладкой канализации, сетей тепло-, водо- и электроснабжения.