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30 июля 2018, 18:08



Красноярцы начали выступление в Премьер-лиге с поражения.

На протяжении всего матча красноярцы смотрелись достойно, однако потеря концентрации в концовке встречи привела к двум пропущенным голам: отличились зенитовцы Артем Дзюба на 81-й минуте и Далер Кузяев на 85-й минуте. Добавим, что для красноярцев эта игра была домашней, но поскольку стадион «Центральный», который готовится принять Универсиаду-2019, находится на реконструкции, встреча прошла в Тюмени на переполненном стадионе «Геолог». Первую домашнюю игру в родном городе «Енисей» планирует провести 2 сентября в рамках 6-го тура против тульского «Арсенала».

Просмотров:166 ФК «Енисей» (Красноярск), впервые пробившийся в футбольную Премьер-лигу, в стартовом туре потерпел поражение. Команда Дмитрия Аленичева уступила петербургскому «Зениту» - 0:2.На протяжении всего матча красноярцы смотрелись достойно, однако потеря концентрации в концовке встречи привела к двум пропущенным голам: отличились зенитовцы Артем Дзюба на 81-й минуте и Далер Кузяев на 85-й минуте.Добавим, что для красноярцев эта игра была домашней, но поскольку стадион «Центральный», который готовится принять Универсиаду-2019, находится на реконструкции, встреча прошла в Тюмени на переполненном стадионе «Геолог». Первую домашнюю игру в родном городе «Енисей» планирует провести 2 сентября в рамках 6-го тура против тульского «Арсенала».