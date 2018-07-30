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30 июля 2018, 18:34



Полицейские и активисты «Молодой гвардии» провели в Норильске рейд по пресечению незаконной торговли алкоголем.

В ходе проверки магазинов, расположенных в районе Кайеркан, в двух из них продавцы, не поинтересовавшись возрастом покупателя, реализовали спиртосодержащую продукцию 16-летним подросткам. Сотрудники полиции провели проверку по каждому из выявленных фактов. В отношении правонарушителей был составлен административный протокол, предусмотренный статьей 14.16. 2.1. КоАП РФ «Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния». Им грозит штраф, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Просмотров:246 Мероприятие прошло в рамках проекта «Гвардейский контроль». Главная его задача – предупреждение фактов продажи в павильонах алкоголя и табачной продукции подросткам. Проверка показала, подростки могут легко купить спиртное в супермаркетах города.В ходе проверки магазинов, расположенных в районе Кайеркан, в двух из них продавцы, не поинтересовавшись возрастом покупателя, реализовали спиртосодержащую продукцию 16-летним подросткам. Сотрудники полиции провели проверку по каждому из выявленных фактов.В отношении правонарушителей был составлен административный протокол, предусмотренный статьей 14.16. 2.1. КоАП РФ «Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния». Им грозит штраф, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.