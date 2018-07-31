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31 июля 2018, 13:57



Из норильских дворов вывозят брошенные автомобили. Управление городского хозяйства проводит сверку и корректирует планы.

К настоящему времени 19 автомобилей уже вывезено на штрафплощадку, до конца сентября вывезут еще 11. Однако проблема так просто не решается, отметила Марина Александровна: «Самая большая проблема - убедить собственников брошенных авто самостоятельно их убрать. На хозяина машины может быть наложен административный штраф – от трех тысяч рублей, но и это зачастую не работает». Но это в том случае, если хозяин авто установлен и находится в городе. Очень часто бывает так, что люди приезжают в Норильск, покупают здесь недорогое авто, работают на нем, потом бросают во дворе и уезжают. Вот и получается, что и хозяин вроде бы есть, но предъявить требование убрать машину некому. Бесхозный транспорт, как правило, вскрывают и разбирают на запчасти, на месте остается лишь кузов да пробитые колеса. Вот в таком состоянии и вывозят машины службы горхоза и автохозяйства. Причем появляются такие машины в городских дворах с завидной регулярностью. К примеру, автомобиль у дома № 57 на ул. Талнахской наметили к вывозу накануне, а сегодня, когда приехали его убирать, неподалеку появился еще один в полуразобранном виде. Специалист горхоза утверждает: еще вчера его здесь не было. Стоит также напомнить, что к бесхозному движимому имуществу относятся любые временные сооружения из быстросборных, разборных конструкций, а также автотранспорт, который длительное время находится на территории муниципального образования, частично разукомплектован, препятствующий механизированной уборке территории и является угрозой для детского травматизма. «Автовладельцы бросают не только недорогие устаревшие автомобили, но и машины «возрастом» менее 10 лет. Также участились случаи «забывания» во дворах автоприцепов и грузовых автомобилей, которые особенно привлекают внимание детей», - констатировала Марина Чирич. Специалисты горхоза призывают владельцев брошенных машин не подвергать риску здоровье детей, которые в силу своего возраста любопытны и воспринимают такие автомобили как оставленную для них игрушку. Жители Норильска, в чьих дворах стоят бесхозные разукомплектованные автомобили, могут обратиться в управление городского хозяйства по телефонам: 43-70-50 (доб. 2322), 43-70-57.

Просмотров:217 С прошлого года остались невывезенными 18 автомобилей. В текущем году в городских дворах обнаружено еще 39 брошенных машин. Такую статистику приводит главный специалист отдела экологии УГХ администрации Норильска Марина Чирич. Она также отметила, что 29 автовладельцев свои авто вывезли самостоятельно, по остальным машинам управление работает.К настоящему времени 19 автомобилей уже вывезено на штрафплощадку, до конца сентября вывезут еще 11. Однако проблема так просто не решается, отметила Марина Александровна: «Самая большая проблема - убедить собственников брошенных авто самостоятельно их убрать. На хозяина машины может быть наложен административный штраф – от трех тысяч рублей, но и это зачастую не работает».Но это в том случае, если хозяин авто установлен и находится в городе. Очень часто бывает так, что люди приезжают в Норильск, покупают здесь недорогое авто, работают на нем, потом бросают во дворе и уезжают. Вот и получается, что и хозяин вроде бы есть, но предъявить требование убрать машину некому.Бесхозный транспорт, как правило, вскрывают и разбирают на запчасти, на месте остается лишь кузов да пробитые колеса. Вот в таком состоянии и вывозят машины службы горхоза и автохозяйства. Причем появляются такие машины в городских дворах с завидной регулярностью.К примеру, автомобиль у дома № 57 на ул. Талнахской наметили к вывозу накануне, а сегодня, когда приехали его убирать, неподалеку появился еще один в полуразобранном виде. Специалист горхоза утверждает: еще вчера его здесь не было.Стоит также напомнить, что к бесхозному движимому имуществу относятся любые временные сооружения из быстросборных, разборных конструкций, а также автотранспорт, который длительное время находится на территории муниципального образования, частично разукомплектован, препятствующий механизированной уборке территории и является угрозой для детского травматизма.«Автовладельцы бросают не только недорогие устаревшие автомобили, но и машины «возрастом» менее 10 лет. Также участились случаи «забывания» во дворах автоприцепов и грузовых автомобилей, которые особенно привлекают внимание детей», - констатировала Марина Чирич.Специалисты горхоза призывают владельцев брошенных машин не подвергать риску здоровье детей, которые в силу своего возраста любопытны и воспринимают такие автомобили как оставленную для них игрушку.Жители Норильска, в чьих дворах стоят бесхозные разукомплектованные автомобили, могут обратиться в управление городского хозяйства по телефонам: 43-70-50 (доб. 2322), 43-70-57.