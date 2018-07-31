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31 июля 2018, 14:05



Более ста почтовых карточек и открыток из Норильска с Фестиваля северной ягоды отправилось по всему миру.

На площадке Почты России можно было приобрести почтовые карточки, открытки, подписать их и тут же отправить родным и близким весточку в любую точку страны или мира прямо с места проведения мероприятия. Также все желающие могли бесплатно получить открытку с лучшими работами прошлогоднего фотоконкурса северной ягоды. «Почтовые карточки разлетятся по всей стране и станут хорошим напоминанием о проведении в Норильске масштабного мероприятия, посвященного созревающим дарам природы и открытию сезона сбора северной ягоды - голубики, черники, морошки», - отметила и. о. начальника Норильского почтамта Альфия Чекмарева. Напомним, Фестиваль северной ягоды прошел в Норильске уже во второй раз. Мероприятие объединяет жителей и гостей города ярким культурным событием - визитной карточкой территории. В этом году фестиваль принимал гостей из Дудинки и Шушенского района Красноярского края.

Просмотров:241 Участники и гости Фестиваля северной ягоды отправили более ста почтовых карточек во все уголки страны и мира друзьям, родным и близким. Такую возможность жителям и гостям города предоставила Почта России. Специально для этих целей на территории лыжной базы «Оль-Гуль» был установлен почтовый ящик.На площадке Почты России можно было приобрести почтовые карточки, открытки, подписать их и тут же отправить родным и близким весточку в любую точку страны или мира прямо с места проведения мероприятия.Также все желающие могли бесплатно получить открытку с лучшими работами прошлогоднего фотоконкурса северной ягоды.«Почтовые карточки разлетятся по всей стране и станут хорошим напоминанием о проведении в Норильске масштабного мероприятия, посвященного созревающим дарам природы и открытию сезона сбора северной ягоды - голубики, черники, морошки», - отметила и. о. начальника Норильского почтамта Альфия Чекмарева.Напомним, Фестиваль северной ягоды прошел в Норильске уже во второй раз. Мероприятие объединяет жителей и гостей города ярким культурным событием - визитной карточкой территории. В этом году фестиваль принимал гостей из Дудинки и Шушенского района Красноярского края.